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Геркус: «Вторая победа подряд — это отправная точка? Хочется в это верить»

сегодня, 17:14
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Президент «Торпедо» Илья Геркус с восторгом отозвался об игре команды в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Все молодцы: все, кто был на поле и за полем. Вторая победа подряд — это отправная точка? Хочется в это верить. Другая самоотдача, другой уровень борьбы и взаимодействия. Новые игроки вливаются в коллектив и забивают голы.

Что мешало раньше показывать самоотдачу? Вы начинаете сразу искать какие-то чёрные стороны. Была адаптация, чего-то не хватало, тренеры не могли достучаться. Сейчас тренеры достучались — и вот пожалуйста. Не так просто играть на высшем уровне после ФНЛ. Это вы так думаете, что просто вышел и заиграл.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:18
Время покажет.
David Young
David Young
сегодня в 17:18
В хорошее, как правило, хочется верить.
Гость
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