Геркус: «Вторая победа подряд — это отправная точка? Хочется в это верить»

Президент «Торпедо» Илья Геркус с восторгом отозвался об игре команды в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Все молодцы: все, кто был на поле и за полем. Вторая победа подряд — это отправная точка? Хочется в это верить. Другая самоотдача, другой уровень борьбы и взаимодействия. Новые игроки вливаются в коллектив и забивают голы.