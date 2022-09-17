Чанов: «ЦСКА достаточно рано пропустил, хотел поскорее отыграться»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о причинах поражения «армейцев» в матче против «Торпедо» (0:1).

Это была игра характеров. ЦСКА достаточно рано пропустил, хотел поскорее отыграться. Когда начинаешь торопиться, то мыслей в голове становится меньше, а с ними и моментов. Суета подвела ЦСКА . Надо отдать должное «автозаводцам», которые добились своего, забили и перешли полностью на игру вторым номером. И если бы не Игорь Акинфеев в эпизоде с выходом один на один, то интрига умерла бы гораздо раньше.