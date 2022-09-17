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Чанов: «ЦСКА достаточно рано пропустил, хотел поскорее отыграться»

сегодня, 19:38
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о причинах поражения «армейцев» в матче против «Торпедо» (0:1).

Это была игра характеров. ЦСКА достаточно рано пропустил, хотел поскорее отыграться. Когда начинаешь торопиться, то мыслей в голове становится меньше, а с ними и моментов. Суета подвела ЦСКА. Надо отдать должное «автозаводцам», которые добились своего, забили и перешли полностью на игру вторым номером. И если бы не Игорь Акинфеев в эпизоде с выходом один на один, то интрига умерла бы гораздо раньше.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:19
У ведущих игроков команды наблюдается явный спад. Реализация голевых моментов плохая. Есть над чем работать ВВФ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:33
ЦСКА сегодня был откровенно никакой. Чалову привет. (
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:00
ЦСКА "хотел скорее отыграться",но удалось лишь обмараться.
drug01
drug01
сегодня в 19:44
Рано подняли нос, надо наказать!!!
sfytfpz2g578
sfytfpz2g578
сегодня в 19:43
Так играть лидеру нельзя!!!
Гость
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