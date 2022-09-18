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Барриос: «Думаю, „Зенит“ выиграет в этом сезоне РПЛ»

сегодня, 11:49

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после матча десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0) считает, что его команда не упустит титул.

«Можно ли уже назвать „Зенит“ чемпионом России? Наверное, да. Думаю, мы выиграем РПЛ в этом сезоне», – сказал колумбиец.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:06
Даже Барриосу... Дзюба бы тоже понял )))
makkie
makkie
сегодня в 13:05
Тот случай, когда всем и так понятно, кто станет чемпионом.
Интересно, а РФС устраивает такая ситуация? Ах да, там же Дюков...
Futurista
Futurista
сегодня в 12:58, ред.
Ну вот...тут даже дураку всё уже понятно...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:55
Уй,какой вумный! ДА у тебя в контракте прописаны обязательства клуба : В период карьеры Барриоса в "Зените" обеспечить бессменное чемпионство.
И наряду с формальными подписями сторон,контракт заверен большим пальцем Алексея Миллера,вымазанным в чернилах.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:53
Так все считают.
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