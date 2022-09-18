Барриос: «Думаю, „Зенит“ выиграет в этом сезоне РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после матча десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0) считает, что его команда не упустит титул.
«Можно ли уже назвать „Зенит“ чемпионом России? Наверное, да. Думаю, мы выиграем РПЛ в этом сезоне», – сказал колумбиец.
Интересно, а РФС устраивает такая ситуация? Ах да, там же Дюков...
Интересно, а РФС устраивает такая ситуация? Ах да, там же Дюков...
И наряду с формальными подписями сторон,контракт заверен большим пальцем Алексея Миллера,вымазанным в чернилах.
И наряду с формальными подписями сторон,контракт заверен большим пальцем Алексея Миллера,вымазанным в чернилах.