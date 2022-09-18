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Ганчаренко: «Количество ошибок против „Урала“ не лезет ни в какие рамки»

сегодня, 10:17

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко назвал два фактора, которые повлияли на результат матча с грозненским «Ахматом» в рамках 10‑го тура РПЛ.

Календарь. Второй цикл подряд мы за шесть дней играем три игры. Это нормальная практика для команд, которые играют в еврокубках. Но хочется посмотреть, все ли команды в таком графике играют. Например, у «Ахмата» было на восстановление на один день больше, чем у нас. Это сильно может сказываться на результате. Защитники здорово устают, они не могут прессинговать. Не знаю, каким образом выстраивался календарь. Мы играем поздний матч в Москве, а затем — раннюю игру в Екатеринбурге. У нас реально мало времени на восстановление. Характер травм у Бикфалви и Подберёзкина я связываю с этим.

Судейские решения. Команда находится в таком состоянии, что мы только зажглись, пытаемся получать удовольствие от игры, добиться положительного результата, но мы видим, какое количество результативных ошибок совершается против нас. Это не лезет ни в какие рамки. Например, сегодня был эпизод, когда мы чётко видели, что мяч уходит от соперника, но из аута его вводит «Ахмат». И таких моментов против нас достаточно! Это крупицы, которые сказываются на результате. Это не оправдание. Может просто на нас кто-то обратит внимание. Мы как кораблик на море. Захотели – поставили наш матч на 12:00 по Москве, захотели — в 20:30 поставили начало, захотели – два судейских момента поставили в нашу сторону. Когда забиваем, мы сильно напряжены, потому что наш гол будут смотреть под лупой. Когда забивает соперник, мяч сразу засчитывают. По крайней мере, хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание. Нам за каждый фол могут дать жёлтую карточку. И не сказать, что мы самая грубая команда чемпионата. Таких эпизодов против нас очень много. И результативные ошибки, и календарь.

Понимаю, что у этой ремарки очень тонкая грань между оправданием и объяснением. В любом случае, мы должны быть сильнее. Нужно улучшить нашу игру, как в центре поля, так и в защите. Это наша главная задача.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:07
Ганчаренко оправдывает собственную беспомощность и бездарность судейскими ошибками.
a-league
a-league
сегодня в 12:45
Затужил картоха ))
ff39aj62gj7z
ff39aj62gj7z
сегодня в 11:48
Много ошибок это беда
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:11
Началось нытье Ганчаренко.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:42, ред.
Ныл Витя в "Краснодаре",ныл Витя в ЦСКА,теперь соплю в "Урале" мотает на кулак,
и не поймут никак,что о каком-то даре тут речи не идёт.Но это всё-пустяк.
Витя просится в "Зенит",
там всё у-дов-лет-во-рит!
kfxxu7me9jst
kfxxu7me9jst
сегодня в 10:36
вобщем добивают наш футбол до ручки, а жаль, скоро футбол будут смотреть только руководство нашего футбола и букмекеры...
старина
старина
сегодня в 10:32
У графа Картошкина как всегда,все виноваты,кроме Я
Гость
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