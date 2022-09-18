Круговой: «Есть информация, что матча с Киргизией не будет»

Защитник сборной России Даниил Круговой допустил, что товарищеский матч против Киргизии не состоится.
«Пока что ничего не думаю о матче с Киргизией. Есть же информация, что матч с ними вообще не состоится», — сказал Круговой.
|Кыргызстан-:-Россия
|24.09.2022 в 20:00 Не начался
Защитник сборной России Даниил Круговой допустил, что товарищеский матч против Киргизии не состоится.
«Пока что ничего не думаю о матче с Киргизией. Есть же информация, что матч с ними вообще не состоится», — сказал Круговой.
Об этой обстановке у нас не знают только в РФС.
Об этой обстановке у нас не знают только в РФС.