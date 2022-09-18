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Круговой: «Есть информация, что матча с Киргизией не будет»

сегодня, 12:50
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия24.09.2022 в 20:00 Не начался

Защитник сборной России Даниил Круговой допустил, что товарищеский матч против Киргизии не состоится.

«Пока что ничего не думаю о матче с Киргизией. Есть же информация, что матч с ними вообще не состоится», — сказал Круговой.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:32
Изначально как-то не очень этот матч смотрелся. Ясно, что в европопе играть не с кем, но в Африке есть вполне приличные сборные. Да и за те деньги, которые надо платить боснийцам, можно в Южную Америку слетать, там, к примеру, Венесуэла или Парагвай вполне могут собрать сильные сборные даже без игроков, играющих в Европе. Да и матч с клубной командой - то же нормальный вариант. Тот же Зенит посильнее Киргизии явно будет.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:18
Если это правда, то это "потеря потерь"," блин блинский"!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:14
Маленький сплетник
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:06
Обоих матчей не будет,это понятно.С Киргизией из-за вооружённого конфликта с Таджикистаном. А с Боснией,если будет,то состав из тех,кому всё пофиг,и Европейские клубы их не берут.
Об этой обстановке у нас не знают только в РФС.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:03
И со сборной Киргизии матча не будет...и со сборной Таджикистана тоже не будет)...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:01
Киргизы тоже в отказ идут? Не может быть!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:51
Никто с Вами грать вообще не хочет
Гость
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