Полузащитник «Арсенала» Нванери стал самым молодым игроком в истории АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Итан Нванери дебютировал в Английской Премьер-Лиге в матче 8-го тура против «Брентфорда» (3:0).
Таким образом, Нванери стал самым молодым футболистом в истории АПЛ (15 лет и 181 день). Он является первым игроком в истории АПЛ моложе 16 лет, который появился на поле.
До этого самым молодым футболистом в истории Английской Премьер-Лиги был полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт (16 лет и 30 дней).
И только в РПЛ до 25 лет носятся с кудесниками мяча типа Рассказова )))
И только в РПЛ до 25 лет носятся с кудесниками мяча типа Рассказова )))