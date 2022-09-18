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Полузащитник «Арсенала» Нванери стал самым молодым игроком в истории АПЛ

сегодня, 17:24
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Итан Нванери дебютировал в Английской Премьер-Лиге в матче 8-го тура против «Брентфорда» (3:0).

Таким образом, Нванери стал самым молодым футболистом в истории АПЛ (15 лет и 181 день). Он является первым игроком в истории АПЛ моложе 16 лет, который появился на поле.

До этого самым молодым футболистом в истории Английской Премьер-Лиги был полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт (16 лет и 30 дней).

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 18:38
Надо кому-то выпустить 8 летнего мальчика на последнюю минуту, чтобы поставить точку на этот рекорд)
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 17:40
Скоро Гвардиола выпустит 14 летнего игрока и перепишет рекорд.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:39
Артета молодец, из ноунэймов собрал боевую банду
makkie
makkie
сегодня в 17:36
В составе Арсенала выходят 15-летние школьники.
И только в РПЛ до 25 лет носятся с кудесниками мяча типа Рассказова )))
euyape834nbe
euyape834nbe
сегодня в 17:31
с чем и поздравляем...
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