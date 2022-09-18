Полузащитник «Арсенала» Нванери стал самым молодым игроком в истории АПЛ

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сегодня, 17:24

Полузащитник «Арсенала» дебютировал в Английской Премьер-Лиге в матче 8-го тура против «Брентфорда» (3:0).

Таким образом, Нванери стал самым молодым футболистом в истории АПЛ (15 лет и 181 день). Он является первым игроком в истории АПЛ моложе 16 лет, который появился на поле.

До этого самым молодым футболистом в истории Английской Премьер-Лиги был полузащитник «Ливерпуля» (16 лет и 30 дней).