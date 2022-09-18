Сон догнал Роналду по числу хет-триков в АПЛ

Корейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин догнал Криштиану Роналду по хет-трикам в АПЛ.
В субботу Сон забил три гола в ворота «Лестера», это его третий хет-трик в Премьер-Лиге.
Теперь Сон Хын Мин делит с Криштиану Роналду и еще 11 игроками 27-е место по числу хет-триков в АПЛ.
Лидер по хет-трикам – Серхио Агуэро (12). На втором месте идет Алан Ширер (11), на третьем – Робби Фаулер (9).
шансы подравнять у всех сторон :
Сон проснулся и догнал Роналду,
а Роналду погрузился в сон.
шансы подравнять у всех сторон :
Сон проснулся и догнал Роналду,
а Роналду погрузился в сон.