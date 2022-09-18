Сон догнал Роналду по числу хет-триков в АПЛ

1663482494

сегодня, 09:28

Корейский форвард «Тоттенхэма» догнал по хет-трикам в АПЛ .

В субботу Сон забил три гола в ворота «Лестера», это его третий хет-трик в Премьер-Лиге.

Теперь Сон Хын Мин делит с Криштиану Роналду и еще 11 игроками 27-е место по числу хет-триков в АПЛ .

Лидер по хет-трикам – (12). На втором месте идет (11), на третьем – (9).