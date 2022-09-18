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Сон догнал Роналду по числу хет-триков в АПЛ

сегодня, 09:28

Корейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин догнал Криштиану Роналду по хет-трикам в АПЛ.

В субботу Сон забил три гола в ворота «Лестера», это его третий хет-трик в Премьер-Лиге.

Теперь Сон Хын Мин делит с Криштиану Роналду и еще 11 игроками 27-е место по числу хет-триков в АПЛ.

Лидер по хет-трикам – Серхио Агуэро (12). На втором месте идет Алан Ширер (11), на третьем – Робби Фаулер (9).

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 12:56
Это не сон...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:23
Сити, Ньюкасл и Ливерпуль впереди....
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:06
)
shlomo
shlomo ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:05
Лучший комментарий!!!!!!!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:49
Рискует? Не уверен-не ПОДгоняй...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:40, ред.
В жизни всё уравновесить надо,
шансы подравнять у всех сторон :
Сон проснулся и догнал Роналду,
а Роналду погрузился в сон.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:04
Оказалось не самая сложная задача догнать Роналду.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:01
Рон велик..., поэтому его рекорды и являются мерилом для более посредственных игроков.
Сон - молодец. Пусть и дальше старается.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:58
Еще и обгонит.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:36
Холланд до конца сезона рискует всех перегнать...:)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:30
У Сона дольше карьера в АПЛ
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