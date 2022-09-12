«Зенит» громил не только «Спартак». Следующая высота – десять голов за игру

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вчера, 21:57

Погромы – часть клубного почерка.

Знаковые победы в шесть мячей

В истории «Зенита» есть семь матчей, в которых счет был 6:0 в их пользу. Один из них – в чемпионате СССР , когда в 1960 году разбили «Калев». А остальные успехи свежее. Четыре разгрома с такой разницей состоялись за последние пять лет. Пострадали « СКА -Хабаровск», «Уфа», «Ротор» и КАМАЗ в Кубке России весной этого года. Петржела прав – работа Семака становится скучноватой из-за предсказуемости результатов. А вот в девяностых счет 6:0 встречался реже, только дважды – обыгрывали «Ростов» и «Динамо» из Вологды в Кубке.

Кроме побед 6:0, были также успехи с веселой разницей 7:1. Что любопытно, один из результатов аннулировали – победа «Сталинца» над «Трактором». «Зенит», как видите, не сразу получил привычное название. Только в 1939-м году переименовали. Видать, не хотели, чтобы клуб имени вождя проигрывал после начала Второй мировой. В аннулированном историческом погроме загвоздка была в «Динамо» и ЦДКА . Эти клубы забрали лидеров «Трактора» «служить в армии», читай, играть в футбол, поэтому победу 7:1 отменили, матч переиграли. Хорошо, что теперь так не поступают.

Зато со счетом 7:1 современные фанаты «Зенита» встречались частенько. В прошлом году разбили «Спартак». За год до этого – «Урал». В двадцать первом веке также была победа над «Иртышом» в Кубке России. В том же турнире когда-то громили клуб «Трион Волга», а в чемпионате 7:1 «Зениту» проигрывало «Торпедо». А вот отсчет победам именно с таким счетом дал матч второго состава «Локомотива» против «Сталинца». Ну, а особое место среди побед с разницей в шесть мячей занимает единственная игра в истории «Зенита», когда им удалось забить девять раз.

Речь о знаменитом поединке Кубка России в 2007 году против «Динамо» — Тимощук, Домингес, Зырянов и Аршавин огорчили сначала одного вратаря «Динамо» — Карчемарскаса, а затем совсем не пожалели вышедшего на замену юного Шунина. Данни тогда еще играл за соперника из Москвы, «Динамо» забило три мяча. Зрители увидели впечатляющие двенадцать голов за вечер – на один больше, чем в печально известной встрече «Сочи» и «Ростова» (10:1).

Победы с разницей в семь голов

Понятно, что побед с разницей в семь мячей не может быть много. Даже погромов, когда перевес в шесть голов, мало – далеко не каждое десятилетие в истории «Зенита» имеет по такому успеху. А вот в семь мячей выиграли лишь раз в двадцатом веке и четырежды в двадцать первом столетии. Исторически первый результаты долго был самой крупной победой в истории «Зенита» — рекорд держался с 1981-го по 2002-й. Выиграли 8:1 у «Торпедо» из Кутаиси в кубковом поединке, любят они соперников с таким именем.

За двадцать лет до этого в чемпионате «Зенит» разгромил «Жальгирис» 7:0, а впервые забил восемь мячей в истории именно в феврале 1981-го. Дальше пришлось ждать несколько десятилетий, чтобы еще раз увидеть восемь голов во внутренних первенствах. В чемпионате России «Зенит» в 2008 году уничтожил «Луч-Энергию». Теперь уже Данни забивал за петербуржцев, а помогали ему Текке, Аршавин, Домингес и Широков. У Адвоката была яркая команда. Лишь спустя шесть лет еще раз выиграли 8:1 – пострадало «Торпедо» из Москвы.

В том случае поколение уже частично поменялось, забивали Халк, Рондон, вернулся с голами Кержаков. Последний раз до вчера восемь голов за вечер «Зенит» забил не дома, а в еврокубках. Знаменитое поражение 4:0 в Минске от «Динамо» означало, что дома надо выигрывать с таким же неприличным счетом. Увидели странный поединок, в котором изначальный фаворит в Лиге Европы забил четыре гола в основное время, а затем добавил еще четыре в добавленное. Забавно, что победа 8:1 за два игровых часа не стала самой крупной международной в истории клуба из Санкт-Петербурга…

Рекордные погромы в истории

С 2002 года у «Зенита» есть клубный рекорд, независимо от турнира – победа над «Энкампом» из Андорры в Кубке УЕФА с разницей 8:0. Главным тренером тогда был Рапопорт, голы забивали Осипов, Спивак и Ранджелович (хет-трик плюс две голевые передачи). Аршавин в том поединке уступил место на поле Быстрову, а наблюдали за игрой лишь 15 500 зрителей, соперник не привлек большого внимания. Спустя годы на «Зенит» ходит больше людей, а привычка время от времени забивать восемь раз не ушла.

В воскресенье «Оренбург» пережил унижение, но после него клуб не уволит главного тренера. Можно еще раз напомнить, на ком держится успех команды Семака – Вендел, Малком, Барриос и Дуглас Сантос хороши. Мостовой набрал форму, готов драться с Клаудиньо за право выходить на поле. Нападающие команды играют не так круто, как раньше Дзюба и Азмун – Кассьерра и Сергеев, хотя у второго получается чуть лучше, не ведут игру. Но когда на поле столько бразильцев, то «Оренбург» и другие соперники обречены.

Агент Гурцкая уверен, что «Зенит» так держится за сильных легионеров, хотя для боевитого чемпионства в РПЛ они, возможно, не нужны, поскольку президент клуба хочет видеть именно красивые победы. Одну результативную получили, «Оренбург» разнесли в щепки. Есть ли особая ценность в подобных разгромах? Вряд ли, хотя мысль, что команду просят не останавливаться на третьем-четвертом мяче, подтверждается фактами. Если говорим о победах в пять и более мячей, то их было шесть десятков. Тридцать три из них одержали в двадцать первом веке. Очевидно, что есть установка добивать соперников.

Причем не всегда речь о слабых оппонентах. Со счетом 7:1 недавно обыграли «Спартак», ударили по моральному состоянию москвичей. С разницей в пять голов обыгрывали «Локомотив», «Ростов», «Спартак» и «Краснодар». Конечно, самых грозных соперников так всегда на лопатки не положить, но команда Семака разбирается в крупных победах. Голы им даются легко, атакуют много, хотя не всегда качество моментов зашкаливает. Например, xG против «Оренбурга» лишь о 2.75, а было десять ударов в створ и восемь забитых мячей с автоголом включительно. Малком и Вендел не прочь были довести дело до разгрома 10:0.

Теперь разница мячей в РПЛ больше не интересует, хотя это не основной фактор при равенстве очков – сначала смотрят на личные встречи, а потом на общее количество побед. «Зенит» забил восемь раз, поскольку любит развлекать публику. Заодно подчеркивает полное преимущество, ведь за короткий отрезок времени пять-семь мячей получали столичные клубы. Учитывая, что после выезда в Ростов-на-Дону появились сомнения в том, что Абаскаль сможет стабилизировать «Спартак» после всех травм, Семак получает преимущество накануне двух матчей в Кубке России.