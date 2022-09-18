«Бавария» впервые за 21 год не смогла выиграть 4 матча подряд в Бундеслиге .

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сегодня, 12:37

«Бавария» выдала худшую серию без побед в Бундеслиге за 21 год.

На данный момент мюнхенский клуб не побеждает в чемпионате Германии на протяжении четырёх матчей (3 ничьи с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2) и поражение от «Аугсбурга» (0:1).