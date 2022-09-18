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«Бавария» впервые за 21 год не смогла выиграть 4 матча подряд в Бундеслиге

сегодня, 12:37

«Бавария» выдала худшую серию без побед в Бундеслиге за 21 год.

На данный момент мюнхенский клуб не побеждает в чемпионате Германии на протяжении четырёх матчей (3 ничьи с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2) и поражение от «Аугсбурга» (0:1).

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:01
«Бавария» впервые за 21 год не смогла выиграть 4 матча подряд в Бундеслиге .


Не всегда коту масленица !)
shlomo
shlomo
сегодня в 12:58
Верно. Сезон-2001/02. Не побеждали 7 туров и стали 3-ми (68 очков), отстав от Байера (69) и Дортмунда (70).... а что самое смешное, в 2001 году Бавария выиграла лигу чемпионов...:))). Ну, так хоть какая-то интрига в Бундеслиге может появиться.

Двусмысленный заголовок какой то... не выиграла 4 матча подряд звучит так, словно 20 лет Бавария одерживала 4 победы подряд, а тут после трёх посыпалась. Бавария впервые за 20 лет потеряла очки в 4 матчах подряд, как то более корректно звучит...

Ну а так что, Бавария страдает без Левана, Ливер страдает без Мане....
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:53
Антирекорд тоже результат
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:48
Есть к чему стремиться
Гость
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