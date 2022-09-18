«Бавария» впервые за 21 год не смогла выиграть 4 матча подряд в Бундеслиге .

«Бавария» выдала худшую серию без побед в Бундеслиге за 21 год.
На данный момент мюнхенский клуб не побеждает в чемпионате Германии на протяжении четырёх матчей (3 ничьи с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2) и поражение от «Аугсбурга» (0:1).
Не всегда коту масленица !)
Не всегда коту масленица !)
Двусмысленный заголовок какой то... не выиграла 4 матча подряд звучит так, словно 20 лет Бавария одерживала 4 победы подряд, а тут после трёх посыпалась. Бавария впервые за 20 лет потеряла очки в 4 матчах подряд, как то более корректно звучит...
Ну а так что, Бавария страдает без Левана, Ливер страдает без Мане....
Двусмысленный заголовок какой то... не выиграла 4 матча подряд звучит так, словно 20 лет Бавария одерживала 4 победы подряд, а тут после трёх посыпалась. Бавария впервые за 20 лет потеряла очки в 4 матчах подряд, как то более корректно звучит...
Ну а так что, Бавария страдает без Левана, Ливер страдает без Мане....