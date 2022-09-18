Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Баженов: «„Спартаку“ легко не будет, ибо „Локомотив“ — раненый зверь»

сегодня, 18:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».

«Спартаку» легко не будет, потому что «Локомотив» — раненый зверь. Да, у команды есть трудности, но нужно выходить из этой ситуации. Должно быть какое-то самолюбие. «Спартак» — всегда раздражитель. Думаю, будет открытый футбол. Фаворит — точно «Спартак». Не думаю, что за неделю «Локо» что-то кардинально может исправить. Но это футбол: всё бывает, много решает человеческий фактор.

Будем смотреть на индивидуальное мастерство — кто лучше себя проявит, кто выиграет борьбу. Тем более погода в Москве дождливая, поэтому борьба выйдет на первый план. Мне бы очень хотелось посмотреть, как ребята ведут борьбу и добегают. Хочется, чтобы показали лучший футбол: не такой, как с «Ростовом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Промес: «Любой из „Спартака“ сегодня мог получить приз лучшему игроку»
Сегодня, 21:35
«Больше потеряли 2 очка, чем заработали одно». Точилин о ничьей с «Факелом»
Сегодня, 21:19
Полузащитник «Сочи» Бурмистров: «Игра шла по сценарию „Факела“»
Сегодня, 20:46
Гогниев: «Если будем играть так, как с „Краснодаром“, результат придёт»
Сегодня, 20:10
Мелкадзе: «„Факел“ бился на поле, а нам этого, возможно, не хватало»
Сегодня, 19:45
Юран: «Нынешний „Локомотив“ — самый слабый на моей памяти»
Сегодня, 19:36
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:34
Спартаку было легко только в брежневские времена.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:13
Это рабочие моменты.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 