«Мы приехали за другим результатом». Тренер «Факела» — о ничьей с «Сочи»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).
Вы знаете, мы приехали за другим результатом. В перерыве мы сделали акцент на том, что нельзя сохранять такой счет, а выходить агрессивно играть. Удаление спутало нам карты, пришлось играть на результат, но тем не менее, мы старались выбегать в атаки. Тяжелый матч, ничья — это в плюс.
Мы хотели атаковать, знали, как мы будем это делать во втором тайме. Удаление заставило нас меняться. Сегодня был момент преодоления. Мы понимали, что хорошая команда нам противостоит. Плюс погодные условия и поле — бойцовские качества выходили на первый план. Что‑то получилось, что‑то — нет.
Как оценю старт «Факела» в РПЛ? Тяжело сейчас оценить. Думаю, что мы недобрали очков. Могли выступить получше, конечно. Хотелось бы еще в качестве прибавить. Бойцовские качества и характер мы знали, что у нас есть. Нужно просто больше уверенности, и все придет.