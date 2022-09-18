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«Мы приехали за другим результатом». Тренер «Факела» — о ничьей с «Сочи»

сегодня, 19:27
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

Вы знаете, мы приехали за другим результатом. В перерыве мы сделали акцент на том, что нельзя сохранять такой счет, а выходить агрессивно играть. Удаление спутало нам карты, пришлось играть на результат, но тем не менее, мы старались выбегать в атаки. Тяжелый матч, ничья — это в плюс.

Мы хотели атаковать, знали, как мы будем это делать во втором тайме. Удаление заставило нас меняться. Сегодня был момент преодоления. Мы понимали, что хорошая команда нам противостоит. Плюс погодные условия и поле — бойцовские качества выходили на первый план. Что‑то получилось, что‑то — нет.

Как оценю старт «Факела» в РПЛ? Тяжело сейчас оценить. Думаю, что мы недобрали очков. Могли выступить получше, конечно. Хотелось бы еще в качестве прибавить. Бойцовские качества и характер мы знали, что у нас есть. Нужно просто больше уверенности, и все придет.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:43
У Воронежа хорошая команда
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 20:24
Да,ладно,Сочи дома обыграть не просто!! Ничья хороший результат для воронежцев!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:10
Радуйтесь тому,что смогли увезти.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 19:30
Ничья для Факела - хороший результат.
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