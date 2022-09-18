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Промес — лучший игрок матча «Спартак» — «Локомотив»

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25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:47
Селихов больше пользы принес
ABir
ABir
вчера в 21:29
Квинси старался, но не шло. Соболев боролся во всех эпизодах и забил победный гол. В целом хорошо сыграла вся команда и заслуженно победила.
Makao
Makao
вчера в 21:21
Лучшим был Соболев. Билялетдинов слеп)
Квинси сегодня очень много моментов портил
протон
протон
вчера в 21:17
В прошлой игре с Локомотивом тоже был признан лучшим игроком. (Суперкубок России).
makkie
makkie
вчера в 21:15
Промес старался и был на передовой.
Но я бы выделил Литвинова или Соболева - вот кто сегодня отпахал от и до!
Гость
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