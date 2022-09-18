Промес — лучший игрок матча «Спартак» — «Локомотив»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:0).
Голландец провёл на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:0).
Голландец провёл на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.
Квинси сегодня очень много моментов портил
Квинси сегодня очень много моментов портил
Но я бы выделил Литвинова или Соболева - вот кто сегодня отпахал от и до!
Но я бы выделил Литвинова или Соболева - вот кто сегодня отпахал от и до!