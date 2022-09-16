В «Торино» ждут восстановления Миранчука. Помешать попасть в старт может лучший бомбардир клуба

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16 сентября 2022, 22:13

Играет на позиции Алексея.

Алексей Миранчук после завершения трудных переговоров по аренде в «Торино» в первом же матче отметился и со знаком «плюс», и со знаком «минус». Забил гол на исходе первого тайма и из-за травмы не смог продолжить матч. Длительное восстановление – то, с чего меньше всего хотелось начинать новый этап карьеры. Усугубляет положение россиянина тот факт, что в его отсутствие разыгрался другой новобранец туринцев – Никола Влашич. Одна из позиций, на которой хорвата задействует главный тренер Иван Юрич, дублирует позицию россиянина.

Не будет играть до октября

Травматичность мешает Миранчуку проявить себя в чемпионате Италии еще с того момента, когда он перешел в «Аталанту» из «Локомотива». Из-за этого россиянин не смог вписаться в основную обойму итальянского гранда, когда был наиболее близок к этому – минувшей зимой на бергамасков свалилась череда травм лидеров. Теперь аналогичная ситуация произошла в новом клубе.

Окончательно сроки восстановления российского полузащитника в «Торино» огласили в конце августа – говорилось, что он пропустит минимум 30 дней.

Более подробно о ходе восстановления рассказывает агент футболиста Вадим Шпинев:

Все в порядке. Восстановление идет по плану. Во время паузы на матчи сборных он будет в общей группе. Сейчас нет никакого смысла форсировать. Все на конечной фазе восстановления. В выходные состоится тур чемпионата Италии, а потом будет пауза на матчи сборных.

В общей сложности Миранчук не попал в заявку на 5 матчей и не примет участие еще как минимум в одном – против «Сассуоло». Таким образом, ждать появления российской звезды стоит к матчу против «Наполи». К слову, и этот поединок Алексей, возможно, будет смотреть со скамейки. Все зависит от того, какую тактику решит избрать Иван Юрич – придержать Миранчука до менее принципиальной и тяжелой встречи (чтобы он набирал форму более планомерно) или сразу бросить в бой против одного из лидеров Серии А.

Разыгрался Никола Влашич

В отсутствие полузащитника «Торино» продолжает держаться в середине турнирной таблицы. Подопечные Ивана Юрича потерпели поражение лишь дважды, причем оба – от топовых команд: «Аталанты» и «Интера». Даже в матче с «Лацио» туринским «быкам» удалось сохранить безголевую ничью. Стартовый отрезок для коллектива можно признать успешным.

Тем более избежать провала помог хавбек, пришедший в клуб одновременно с Алексеем. Никола Влашич успел забить «Кремонезе», «Аталанте» и «Лечче» по одному мячу и на данный момент является лучшим бомбардиром гранатовых. Наставник Юрич очень ценит не прижившегося в «Вест Хэме» хорвата, и отмечает его физическую подготовку:

Влашич по физическим данным один из лучших, у него есть сила и скорость, он приехал подготовленным. Он хорошо тренируется, с ним работа проходит достаточно спокойно. Радоньич никогда не играл три матча подряд по 90 минут. Мы хотим вывести его на максимальный уровень, так же как и Влашича, Санабриа и Пеллегри.

В Италии Влашич способен решать исход отдельных встреч, как это произошло с «Лечче» (его гол — победный), и, по всей видимости, уже закрепился в старте – его способность проводить полные матчи будут использовать по максимуму.

Отчасти это и есть проблема для Миранчука – хорват универсален и может дублировать его позицию справа под нападающим. Да, сейчас он выходит на левом фланге, но там могут сыграть Неманья Радоньич и Янн Карамо. По ходу сезона вполне вероятно, что они наберут форму и Юричу придется вернуть Николу на правый край. При таком раскладе еще одна травма тяжело ударит по перспективам россиянина – конкурировать с праймовым экс-«армейцем» крайне сложно.

Есть еще два конкурента

Демба Сек и Неманья Радоньич. В Турине собралось достаточно универсалов, чтобы по мере необходимости менять позиции. Пока Влашич застолбил левый полуфланг, Сек и Радоньич сменяют друг друга справа.

В пользу Демба говорит его адаптированность к реалиям чемпионатов Италии – он начинал с выступлений за СПАЛ в Серии B, где во втором сезоне забил гол и отдал две результативные передачи в 18-ти встречах. «Торино», взяв 21-летнего хавбека на перспективу, все чаще выпускает его на поле.

Серб – уже сложившийся футболист с опытом игры в чемпионатах Германии, Франции и Португалии. К слову, в «Марселе» он был не более чем игроком ротации.

На момент выздоровления российского хавбека приходится напряженный этап чемпионата. Через раз надо будет играть с топами – «Наполи», «Ювентусом», «Миланом», «Ромой». Выйти на такие поединки в старте – отличный опыт, которым еще предстоит правильно воспользоваться.

В любом случае аренду Миранчука в «Торино» рано оценивать – сезон не перевалил даже за середину. Такое решение лучше, чем вариант остаться в «Аталанте» — значительного прогресса без игрового времени не добиться. В туринском клубе его будет больше. Другое дело, что понадобится доказывать свою состоятельность – хотя если Алексей когда-то покинул Российскую Премьер-Лигу, к конкуренции должен относиться с пониманием.