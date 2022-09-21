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Якубко: «Дзюба может забить в Турции десять голов за сезон»

сегодня, 20:45

Игравший ранее за ряд российских клубов Мартин Якубко поделился ожиданиями от игры нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в Турции.

«У Дзюбы очень большой потенциал, но он все-таки переехал в другую страну, в новую команду. Ему нужно немного времени на акклиматизацию, адаптацию. Думаю, он еще может заиграть, у него очень сильный характер. Он еще покажет себя в Турции. Сколько он может забить? Надо смотреть, как он сыграется с партнером, как тренер выстроит тактику. Если он будет стабильно выходить на поле в основном составе и будет в порядке, думаю, десять мячей за сезон вполне может забить», – сказал Якубко.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:43
Забить он может и забил бы, так кто ж ему даст!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:34
Зюба уже забил))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:31
К чему это?Может не может((
qec9hwgm6rgg
qec9hwgm6rgg
сегодня в 22:08
Да, руками
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:53, ред.
Мы тоже верим в сказки,
мы тоже верим в Дзюбу;
пока он греет лавку
с надеждою на чудо.
drug01
drug01
сегодня в 21:45
Если допустят на поле
Elliada
Elliada
сегодня в 21:42
Когда он перешел, писали, что Дзюба способен забить 20-30 голов за сезон. Уже 10. Планка снижается. Через месяц-два - будут говорить, что он может забить 5 голов. В итоге так и останется сидеть на лавке
lotsman
lotsman
сегодня в 21:16
Ему прежде надо закрепиться в основном составе.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 20:49
Может забить, но не забьет
Гость
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