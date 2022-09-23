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Карпин: «Углублённо не хотели изучать соперника. Хотим играть от себя»

сегодня, 18:46
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящей контрольной игре против команды Кыргызстана.

Углублённо не хотели изучать соперника. Хотим играть от себя. Соперник перестраивается от 4-4-1 до 5-4-1. При мне это первый матч, где можно порисковать, провести эксперименты. Хочется попробовать то, что тренировали. Хочется это увидеть вне зависимости от игры соперника.

Не знаю, что вы видели в отеле на лицах ребят, но у всех улыбки, рабочее настроение. С огромным желанием все тренируются. На теории стоял шум и гам, улыбаются, общаются.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 20:51
Думаю,все пройдет успешно,хотя сборная,уже давно без игровой практики!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:27
Соперник перестраивается от 4-4-1 ... ? Чёт новенькое..., ну да ладно.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 20:13
никому не нужная игра
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:03
Ну где ещё. если не в товарняке с киргизами, рисковать и экспериментировать? Всё правильно. Вот только про шум и гам на теории не совсем понятно. Выходит, что сборники забили на всю Валерину теорию и вместо неё весело общаются и улыбаются?
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 20:01
Вы что!
drug01
drug01
сегодня в 19:04
Надо играть для удовольствия!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:52
Посмотрим,какой Валера "экскрементатор".
ДСА
ДСА
сегодня в 18:48
Расслабленными подойдем к игре.
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