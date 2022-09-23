Карпин: «Углублённо не хотели изучать соперника. Хотим играть от себя»

Главный тренер сборной России высказался о предстоящей контрольной игре против команды Кыргызстана.

Углублённо не хотели изучать соперника. Хотим играть от себя. Соперник перестраивается от 4-4-1 до 5-4-1. При мне это первый матч, где можно порисковать, провести эксперименты. Хочется попробовать то, что тренировали. Хочется это увидеть вне зависимости от игры соперника.

Не знаю, что вы видели в отеле на лицах ребят, но у всех улыбки, рабочее настроение. С огромным желанием все тренируются. На теории стоял шум и гам, улыбаются, общаются.