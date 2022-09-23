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Смородская: «После таких матчей российские игроки чувствуют себя великими»

сегодня, 16:08
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от товарищеского матча, в котором сборная России сыграет с национальной командой Киргизии.

«Если честно, матч с Киргизией меня вообще не волнует. Не буду смотреть игру, и не хочется что-то прогнозировать. Почему? Потому что такие матчи не принесут какого-то опыта. Игры с такими слабыми соперниками, как сборная Киргизии, только расслабляют футболистов — на этот раз российских. После таких матчей футболисты чувствуют себя великими», — сказала Смородская.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:41
Ну и что?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:25
Эх , Баба Оля, сиди носки вяжи , внуков няньчи, смотри сериалы и не лезь туда в чем не разбираешься.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:17
Оля,не только не смотри,но и не комментируй-будь последовательна! Меня вот 80 процентов информации о футбольных страстях Европы не интересуют,так я их и не смотрю,и не комментирую.
n64s5vsc3nyg
n64s5vsc3nyg
сегодня в 17:01
Всегда бесят подобные высказывания, да ещё от таких случайных людей в футболе.
Ну не будет тётя Оля смотреть этот матч, ну не хочет она его прогнозировать, так зачем вообще открывать свой рот?
Да сборная Киргизии не тот соперник против кого хотелось бы видеть нашу сборную, но надо и на ситуации смотреть.
Это не официальная игра и больше всего в ней не важен результат, а важно совсем другое.
Важно показать, что мы не опускаем руки, тренерскому штабу посмотреть как взаимодействуют игроки, как работают связки.
Просто посмотрите с кем играют команды перед подготовкой к сезону и во время перерывов в чемпионате.
Причём это не только про наши команды, а даже Реал, Барсой, Бавария и другие топ клубы играют с любителями.
Тут ничего зазорного нет.
А тёте Оле совет. Ну не выставляйте себя ещё более в худшем виде, чем вы есть на самом деле.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:32
Научитесь уважать соперника и вас потом начнут уважать. Надоел этот взгляд из высока. Кто-то из писателей прошлого отмечал эту черту менталитета отсюда проблемы. И, как следствие идут после понты. Сама этим интервью заложила зерно великого.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:30
Тётя вылезла опять
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 16:20
Не знаю.
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