Смородская: «После таких матчей российские игроки чувствуют себя великими»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от товарищеского матча, в котором сборная России сыграет с национальной командой Киргизии.
«Если честно, матч с Киргизией меня вообще не волнует. Не буду смотреть игру, и не хочется что-то прогнозировать. Почему? Потому что такие матчи не принесут какого-то опыта. Игры с такими слабыми соперниками, как сборная Киргизии, только расслабляют футболистов — на этот раз российских. После таких матчей футболисты чувствуют себя великими», — сказала Смородская.
Ну не будет тётя Оля смотреть этот матч, ну не хочет она его прогнозировать, так зачем вообще открывать свой рот?
Да сборная Киргизии не тот соперник против кого хотелось бы видеть нашу сборную, но надо и на ситуации смотреть.
Это не официальная игра и больше всего в ней не важен результат, а важно совсем другое.
Важно показать, что мы не опускаем руки, тренерскому штабу посмотреть как взаимодействуют игроки, как работают связки.
Просто посмотрите с кем играют команды перед подготовкой к сезону и во время перерывов в чемпионате.
Причём это не только про наши команды, а даже Реал, Барсой, Бавария и другие топ клубы играют с любителями.
Тут ничего зазорного нет.
А тёте Оле совет. Ну не выставляйте себя ещё более в худшем виде, чем вы есть на самом деле.
Ну не будет тётя Оля смотреть этот матч, ну не хочет она его прогнозировать, так зачем вообще открывать свой рот?
Да сборная Киргизии не тот соперник против кого хотелось бы видеть нашу сборную, но надо и на ситуации смотреть.
Это не официальная игра и больше всего в ней не важен результат, а важно совсем другое.
Важно показать, что мы не опускаем руки, тренерскому штабу посмотреть как взаимодействуют игроки, как работают связки.
Просто посмотрите с кем играют команды перед подготовкой к сезону и во время перерывов в чемпионате.
Причём это не только про наши команды, а даже Реал, Барсой, Бавария и другие топ клубы играют с любителями.
Тут ничего зазорного нет.
А тёте Оле совет. Ну не выставляйте себя ещё более в худшем виде, чем вы есть на самом деле.