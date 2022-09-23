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В Госдуме не видят причин для остановки РПЛ

сегодня, 16:53

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ответил на вопрос, существует ли вероятность приостановки матчей чемпионата России, а также высказался о том, как мобилизация может сказаться на ситуации с посещаемостью игр РПЛ.

Слушайте, жизнь такая сложная штука, что может случиться все, что угодно и нужно быть ко всему готовыми. Но на сегодняшний день я не вижу причин останавливать футбол, чемпионат России. На сегодняшний день у меня таких опасений нет. Думаю, ситуация должна улучшаться, мы должны верить в лучшее, в нашего руководителя. Здесь ситуация, считаю, под контролем. Уж чемпионат России по футболу должен проводиться.

У нас же такое впервые в новейшей истории России. Поэтому сложно предсказывать, что может произойти. Но зрелищные, культовые матчи будут востребованы и далее. Здесь не нужно искать интригующих моментов, которые могут повлиять на посещаемость матчей. Я считаю, что основная причина на сегодняшний день, которая может повлиять, это обеспечение безопасности на матчах. И здесь я уверен, что организаторы и наша полиция могут обеспечить все это на высоком уровне. Поэтому надо спокойно планировать посещение матча своей любимой команды. Командам это очень нужно, стадионам тоже. Клубы будут делать все для того, чтобы болельщики в обязательном порядке поддерживали своих любимых игроков. Нельзя останавливаться, жизнь идет.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 18:13, ред.
Что значит в обязательном порядке поддерживать? Это как в соответствии с законом о паспортизации болельщиков? Нестыковочка.
fuz38abdvj59
fuz38abdvj59
сегодня в 17:23
А при чем тут РПЛ?
c78n63dz782f
c78n63dz782f
сегодня в 17:02
Надо играть в любых условиях
m5gne4x5d7k3
m5gne4x5d7k3
сегодня в 16:57
Украина играет, а нам нужно останавливать, чудно...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:54
Футбол, ты Мир
Гость
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