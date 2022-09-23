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Мостовой о матче сборной России: «У меня нет никакого предвкушения»

сегодня, 17:20
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче сборных команд Кыргызстана и России.

По логике должны обыгрывать. Но у меня нет никакого предвкушения. Стоит ли радоваться, если победим? Если ты выходишь во дворе поиграть, то ты радуешься победе. Только смысл из этого шоу делать?

Что касается полезности этого матча, то из него особо ничего не почерпнёшь. Это хорошая тренировка для тех ребят, которые не играют в сборной. Сейчас можно вызывать кого угодно. Ясно, что Киргизия будет стараться.

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Все комментарии
szdy5hbnhct9
szdy5hbnhct9
сегодня в 18:19
Ну наконец то Саша Мостовой произнёс более менее адекватные слова.
Наконец то до него дошло, что это просто тренировка для сборной, особенно, что это хорошо для новичков.
А то раньше такую пургу плёл.
По поводу какой делать вывод из этой игры.
Да никакой вывод не надо делать, а просто смотреть и болеть за наших ребят, а вывод пусть Карпин делает.
Кстати, а про какое шоу говорит Мостовой? Или он хочет, что бы даже без зрителей играли, да ещё в кромешной темноте, что бы никто ничего не увидел и не услышал?
А нездоровое шоу такими высказываниями как раз такие как Мостовой и тётя Оля и делают. Так, что лучше вы просто помолчали бы.
Nottrow
Nottrow
сегодня в 18:02
А что, оно было раньше?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 17:39
Посмотрим на это
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:39
Есть предвкушение :Состоится он,или в последний момент будет отменён? Как минимум.Второе:Попадут-ли наши гениальные нападающие по воротам,и сколько раз?
Futurista
Futurista
сегодня в 17:23
Зато если проиграем появится послевкусие)...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:22
ну так не смотри
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:22
Товарняк как товарняк...
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