Мостовой о матче сборной России: «У меня нет никакого предвкушения»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче сборных команд Кыргызстана и России.
По логике должны обыгрывать. Но у меня нет никакого предвкушения. Стоит ли радоваться, если победим? Если ты выходишь во дворе поиграть, то ты радуешься победе. Только смысл из этого шоу делать?
Что касается полезности этого матча, то из него особо ничего не почерпнёшь. Это хорошая тренировка для тех ребят, которые не играют в сборной. Сейчас можно вызывать кого угодно. Ясно, что Киргизия будет стараться.
Наконец то до него дошло, что это просто тренировка для сборной, особенно, что это хорошо для новичков.
А то раньше такую пургу плёл.
По поводу какой делать вывод из этой игры.
Да никакой вывод не надо делать, а просто смотреть и болеть за наших ребят, а вывод пусть Карпин делает.
Кстати, а про какое шоу говорит Мостовой? Или он хочет, что бы даже без зрителей играли, да ещё в кромешной темноте, что бы никто ничего не увидел и не услышал?
А нездоровое шоу такими высказываниями как раз такие как Мостовой и тётя Оля и делают. Так, что лучше вы просто помолчали бы.
Наконец то до него дошло, что это просто тренировка для сборной, особенно, что это хорошо для новичков.
А то раньше такую пургу плёл.
По поводу какой делать вывод из этой игры.
Да никакой вывод не надо делать, а просто смотреть и болеть за наших ребят, а вывод пусть Карпин делает.
Кстати, а про какое шоу говорит Мостовой? Или он хочет, что бы даже без зрителей играли, да ещё в кромешной темноте, что бы никто ничего не увидел и не услышал?
А нездоровое шоу такими высказываниями как раз такие как Мостовой и тётя Оля и делают. Так, что лучше вы просто помолчали бы.