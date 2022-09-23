Мостовой о матче сборной России: «У меня нет никакого предвкушения»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче сборных команд Кыргызстана и России.

По логике должны обыгрывать. Но у меня нет никакого предвкушения. Стоит ли радоваться, если победим? Если ты выходишь во дворе поиграть, то ты радуешься победе. Только смысл из этого шоу делать?

Что касается полезности этого матча, то из него особо ничего не почерпнёшь. Это хорошая тренировка для тех ребят, которые не играют в сборной. Сейчас можно вызывать кого угодно. Ясно, что Киргизия будет стараться.