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Кержаков не считает Сафонова лучшим вратарём РПЛ

сегодня, 15:55

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков назвал вратарей клубов РПЛ, чья игра ему нравится.

«Не соглашусь, что Матвей Сафонов лучше других вратарей в РПЛ. Мне нравится Денис Адамов, Ванька Ломаев тоже неплохой. Ещe Даниил Худяков хороший парень. Но считаю, что у каждого клуба должен быть приоритет на своих игроков. Тем более когда нет еврокубков. Почему в этот период не ориентироваться на своих? Имею в виду не только вратарей», – сказал Кержаков.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:19, ред.
Санька К.И ваще вердикт таков : лучший-Мишка Кержаков.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:58
Чего то Мишка разговорился. Сафонов действительно выделяется среди своих "собратьев".
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 16:38
Нойер,вообще незнает,есть в россии вратари или нет.Такого мнения Куртуа.С сильными соперниками,что россия с вратарём,что без,одно и тоже.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:33
На счет своих в точку! Но он играет в команде , в которой своими бразил делают!
bavk6h4cayzb
bavk6h4cayzb
сегодня в 16:21, ред.
Михаил имеет право на своё мнение.

Ещё во времена когда Акинфеев прочно занимал первый номер нашей сборной и казалось бы по этому поводу не у кого не должно было возникать никаких вопросов, было не мало специалистов, а болельщиков вообще не перечесть, которые считали, что Игорь далеко не первый как в сборной так и в РПЛ.

По поводу ориентира на своих то тут Михаил прав на все 100%.

И его понять можно и думаю он прежде всего возмущён политикой Зенита. Как так можно, в команде и так много легионеров, а они ещё больше покупают, особенно бразильцев.

А пиком возмущения думаю у него то, что имея вратарей своей школы опытного Кержакова и молодого Одоевского, Зенит берёт и покупает ещё одного бразильца Куаресму.

Интересно как прореагирует Зенит на слова Михаила? Опять запас и аренда?
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:14
Хороших вратарей у нас, действительно, хватает. но Сафонов явно выделяется в лучшую сторону.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:02
Ничего страшного. У каждого своё видение и мнение.
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