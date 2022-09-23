Кержаков не считает Сафонова лучшим вратарём РПЛ

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков назвал вратарей клубов РПЛ, чья игра ему нравится.
«Не соглашусь, что Матвей Сафонов лучше других вратарей в РПЛ. Мне нравится Денис Адамов, Ванька Ломаев тоже неплохой. Ещe Даниил Худяков хороший парень. Но считаю, что у каждого клуба должен быть приоритет на своих игроков. Тем более когда нет еврокубков. Почему в этот период не ориентироваться на своих? Имею в виду не только вратарей», – сказал Кержаков.
Ещё во времена когда Акинфеев прочно занимал первый номер нашей сборной и казалось бы по этому поводу не у кого не должно было возникать никаких вопросов, было не мало специалистов, а болельщиков вообще не перечесть, которые считали, что Игорь далеко не первый как в сборной так и в РПЛ.
По поводу ориентира на своих то тут Михаил прав на все 100%.
И его понять можно и думаю он прежде всего возмущён политикой Зенита. Как так можно, в команде и так много легионеров, а они ещё больше покупают, особенно бразильцев.
А пиком возмущения думаю у него то, что имея вратарей своей школы опытного Кержакова и молодого Одоевского, Зенит берёт и покупает ещё одного бразильца Куаресму.
Интересно как прореагирует Зенит на слова Михаила? Опять запас и аренда?
Ещё во времена когда Акинфеев прочно занимал первый номер нашей сборной и казалось бы по этому поводу не у кого не должно было возникать никаких вопросов, было не мало специалистов, а болельщиков вообще не перечесть, которые считали, что Игорь далеко не первый как в сборной так и в РПЛ.
По поводу ориентира на своих то тут Михаил прав на все 100%.
И его понять можно и думаю он прежде всего возмущён политикой Зенита. Как так можно, в команде и так много легионеров, а они ещё больше покупают, особенно бразильцев.
А пиком возмущения думаю у него то, что имея вратарей своей школы опытного Кержакова и молодого Одоевского, Зенит берёт и покупает ещё одного бразильца Куаресму.
Интересно как прореагирует Зенит на слова Михаила? Опять запас и аренда?