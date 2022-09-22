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У Месси был конфликт с Сетьеном

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Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 11:41
Разговор был примерно таким
- Ты должен прессинговать
- А ты должен пойти на...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:07
Сейчас много чего повылазит
Гость
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