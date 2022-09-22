У Месси был конфликт с Сетьеном

Бывший наставник «Барселоны» Кике Сетьен признался, что у него были разногласия с экс-форвардом каталонцев Лионелем Месси.
Я предпочел бы не говорить о Месси. Да, действительно, между нами были неприятные ситуации.
Бывший наставник «Барселоны» Кике Сетьен признался, что у него были разногласия с экс-форвардом каталонцев Лионелем Месси.
Я предпочел бы не говорить о Месси. Да, действительно, между нами были неприятные ситуации.
- Ты должен прессинговать
- А ты должен пойти на...
- Ты должен прессинговать
- А ты должен пойти на...