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Брат Поля Погба заявил, что тот просил помощи шамана на Евро-2016 и ЧМ-2018

23 сентября 2022, 13:35

Матиас Погба сообщил, что его брат Поль пользовался услугами шамана. С ним Поль Погба познакомился через защитника Сержа Орье, который сейчас выступает за «Ноттингем Форест».

Матиас заявил, что шаман Ибрагим и посредник пытались изолировать Поля от семьи. Поль раз в два месяца платил шаману от 75 до 100 тысяч евро.

Также Матиас рассказал, что Поль использовал шамана, чтобы накладывать проклятья на партнеров по команде – в частности, на Килиана Мбаппе – и просил шамана помочь выигрывать турниры. Он обращался к шаману перед финалом Евро-2016, во время розыгрыша Лиги Европы-2017 и по ходу ЧМ-2018.

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Все комментарии
SonataArctica
SonataArctica
23 сентября в 18:31
INGUSH
INGUSH
23 сентября в 15:29
Судя по успехам, Мбаппе должен благодарить Погба ))
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
23 сентября в 14:49
Не брат ты,Полю Погбе,провокатор!
8bqa82bvsc7w
8bqa82bvsc7w
23 сентября в 14:29, ред.
ПРикольно
Futurista
Futurista
23 сентября в 14:28
На базе Зенита замечен "офис" шамана...
старина
старина
23 сентября в 14:27
Валере бы призадуматься кстати.На Север поехать к чукчам,там вроде с бубнами еще шаманы прыгают около костра)
Andrei Galash
Andrei Galash
23 сентября в 14:07
Надо включить в штат каждой нашей команды должность шамана, тогда тренеру можно в послематчевом интервью спокойно говорить - проиграли, потому что у соперника шаман сильнее.
shlomo2
shlomo2
23 сентября в 14:00
Ну значит за ЛЕ и ЧМ шаман свои деньги честно отработал...:))). Использование сверхъестественных сил это нечестное получение преимущества - можно приравнять к допингу и лишить Францию титула....:))) По поводу Мбапппе - тоже сработало, он сексуально стал проклят, иначе как объяснить что возможность получить практически каждую девушку, его женщина бывший мужик. Вот же шаману фортануло Погбу встретить...

Ну а так что, сделать хотел грозу, а получил - козу. Розовую козу с желтою полосой..., короче - есть предположение, что и Кокорин под заклятье случайно попал. И лично у меня к шаману тут вопросов никаких - свою работу он сделал, шаман почти 100% результат показал выбил в финале Роналду да и не его вина что Жиньяк с метра штангу ушатал...:)))
alexgurzan
alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
23 сентября в 13:59
.
старина
старина
23 сентября в 13:52
настоящие еуропейцы
LOpp
LOpp
23 сентября в 13:51
У шамана три руки...

aNOOBis
aNOOBis
23 сентября в 13:47
Легко верю.
И ржу в голосину.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
23 сентября в 13:46
.
Ice van Reed
Ice van Reed
23 сентября в 13:42
В Манчестере может и сработал шаман как надо, но на Донской Земле столкнулся с сильнейшим соперником
avici_liverpool
avici_liverpool
23 сентября в 13:41
у шамана не получилось только помочь Погба в МЮ
SonataArctica
SonataArctica
23 сентября в 13:41
Негр негру вдруг)
Lewa2708
Lewa2708
23 сентября в 13:38
Ну, что сказать, у шамана где-то неплохо получается
Nazi
Nazi
23 сентября в 13:37
Какие шаманы, совсем с дуба рухнули :(
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