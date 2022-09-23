Брат Поля Погба заявил, что тот просил помощи шамана на Евро-2016 и ЧМ-2018

1663929320

23 сентября 2022, 13:35

сообщил, что его брат Поль пользовался услугами шамана. С ним познакомился через защитника Сержа Орье, который сейчас выступает за «Ноттингем Форест».

Матиас заявил, что шаман Ибрагим и посредник пытались изолировать Поля от семьи. Поль раз в два месяца платил шаману от 75 до 100 тысяч евро.