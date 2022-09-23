Брат Поля Погба заявил, что тот просил помощи шамана на Евро-2016 и ЧМ-2018

Матиас Погба сообщил, что его брат Поль пользовался услугами шамана. С ним Поль Погба познакомился через защитника Сержа Орье, который сейчас выступает за «Ноттингем Форест».
Матиас заявил, что шаман Ибрагим и посредник пытались изолировать Поля от семьи. Поль раз в два месяца платил шаману от 75 до 100 тысяч евро.
Также Матиас рассказал, что Поль использовал шамана, чтобы накладывать проклятья на партнеров по команде – в частности, на Килиана Мбаппе – и просил шамана помочь выигрывать турниры. Он обращался к шаману перед финалом Евро-2016, во время розыгрыша Лиги Европы-2017 и по ходу ЧМ-2018.
Ну а так что, сделать хотел грозу, а получил - козу. Розовую козу с желтою полосой..., короче - есть предположение, что и Кокорин под заклятье случайно попал. И лично у меня к шаману тут вопросов никаких - свою работу он сделал, шаман почти 100% результат показал выбил в финале Роналду да и не его вина что Жиньяк с метра штангу ушатал...:)))
Ну а так что, сделать хотел грозу, а получил - козу. Розовую козу с желтою полосой..., короче - есть предположение, что и Кокорин под заклятье случайно попал. И лично у меня к шаману тут вопросов никаких - свою работу он сделал, шаман почти 100% результат показал выбил в финале Роналду да и не его вина что Жиньяк с метра штангу ушатал...:)))