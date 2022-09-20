От Сульшера до Сона. Хет-трики джокеров редки в Англии

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вчера, 09:47

Лишь семь игроков делали хет-трики, выходя на замену.

Один из лидеров «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин после яркого прошлого сезона в этом долго хранил молчание. Даже угодил на скамейку запасных и под прицел критики. Но в матче с «Лестером» явил себя во всей красе и оформил хет-трик. Более того, сделал он это, выйдя на замену, чем вписал свое имя в историю Премьер-Лиги. Ведь это настоящий эксклюзивный клуб – игроки, которые забили три мяча после выхода на замену. Их было не так много в истории АПЛ .

За 30-летнюю историю современной Премьер-Лиги было сделано более 200 хет-триков, но подавляющее большинство из них забито игроками, которые вышли в стартовом составе. И все же были те, кто делал это, выходя со скамейки. Сон Хын-Мин стал седьмым таким футболистом. Есть повод вспомнить всех.

Оле Гуннар Сульшер («Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» — 1:8, 6 февраля 1999 года)

У Сульшера всегда была репутация выдающегося запасного. Он выходил на замену и делал результат, переворачивал игру. Все помнят финал Лиги чемпионов с «Баварией». Но выдавал такое норвежец и в Премьер-Лиге. Стоит отметить, что МЮ вел со счетом 4:1, когда на поле на 72-й минуте Алекс Фергюсон выпустил Сульшера. И тот забил все оставшиеся мячи. Да, Сульшер не только первым забил три мяча в АПЛ , выйдя на замену. Он забил четыре гола. И остается единственным в своем роде. Три входят в четыре в данном случае, поэтому технически он в этом списке.

Джимми Флойд Хассельбайнк («Челси» — «Вулверхэмптон» — 5:2, 27 марта 2004 года)

Хассельбайнк выходил на поле в матче против «волков», празднуя свое 32-летие. После часа игры Клаудио Раньери бросил в бой этого нападающего при счете 2:2. И на 77-й минуте Хассельбайнк вывел «синих» вперед. Еще через десять минут он забил второй мяч, а в затем оформил свой третий из четырех хет-триков в Премьер-Лиге в компенсированное время.

Роберт Эрншоу («Чарльтон» — «Вест Бромвич» — 1:4, 19 марта 2005 года)

Даже в этом списке уникальных исполнителей Эрншоу имеет одну еще более уникальную черту. Но об этом позднее. Он вышел на замену в матче против «Чарльтона», который с середины первого тайма играл в меньшинстве после удаления. И все же хозяева были полны решимости удержать очко. Пока не появился как раз Эрншоу, раскачавший оборону «Чарльтона» и отгрузивший противнику три мяча. Последний он забил с пенальти на 89-й минуте. А уникальная особенность Эрншоу в том, что он оформлял хет-трики в каждом из четырех высших дивизионов английского футбола. Вряд ли такое удастся кому-то повторить в обозримом будущем.

Эммануэль Адебайор («Дерби Каунти» — «Арсенал» — 2:6, 28 апреля 2008 года)

В сезоне-2007/08 Адебайор провел свою самую результативную кампанию в карьере, забив тридцать мячей во всех турнирах. Весомый вклад внес хет-трик в ворота «Дерби» — в этой игре тоголезец вышел на замену. Примечательно, что ранее в этом же сезоне Адебайор помог «Арсеналу» разгромить «Дерби» со счетом 5:0. И в той игре он тоже забил трижды, но выходил в стартовом составе, поэтому упустил возможность оказаться дважды в этом списке.

Ромелу Лукаку («Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед» — 5:5, 19 мая 2013 года)

Последняя игра сэра Алекса Фергюсона в качестве главного тренера МЮ перед уходом в отставку стала одной из самых безумных в Премьер-Лиге. В ней случился и первый из трех хет-триков, которые оформил за свою карьеру в АПЛ Лукаку. Бельгиец вышел на поле в перерыве и забил очень быстро первый мяч. Ближе к концу матча он отличился еще дважды. Но «Вест Бромвич» умудрился отыграться со счета 2:5. И эта игра скорее вошла в историю таким спасением «дроздов», а не хет-триком Лукаку, который в целом об Англии вряд ли сохранит позитивные воспоминания с учетом всех его последующих приключений здесь.

Стивен Нейсмит («Эвертон» — «Челси» — 3:1, 12 сентября 2015 года)

Часто говорят о важности умения воспользоваться своим шансом, когда тот подворачивается, пусть и в самый неожиданный момент. Кажется, у Нейсмита получилось. Его хет-трик принес «Эвертону» яркую победу над «Челси». Но Нейсмит уникален в этом списке. Он единственный, кто вышел на замену не во втором тайме, не в перерыве. Шотландца выпустили на поле спустя девять минут после начала игры, потому что травму получил Мухамед Бешич. И Нейсмит показал тогдашнему тренеру «Эвертона» Роберто Мартинесу, что тот был неправ, оставляя его в запасе. Правда, Стивен больше потом не забивал за «Эвертон» и через четыре месяца перебрался в «Норвич».

Сон Хын-Мин («Тоттенхэм» — «Лестер» — 6:2, 17 сентября 2022 года)

В прошлом сезоне Сон забил 23 мяча и разделил «Золотую бутсу» с Мохамедом Салахом. На прошлогоднем фоне казалось, что кореец в этом сезоне просто не стартовал, не появился на поле, прозевал рывок. В первых восьми матчах сезона во всех турнирах Сон забил ровно ноль мячей, чем серьезно всех озадачил. Антонио Конте заговорил о том, что в его команде нет неприкосновенных, и даже Сону, которого все боготворили в прошлом сезоне, может найтись место на скамейке запасных. Ход определенно сработал в игре с «Лестером».