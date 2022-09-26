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Нидерланды и Хорватия вышли в плей-офф Лиги Наций

вчера, 00:01

Завершились все матчи Лиги А в группах 1 и 4 в рамках Лиги Наций.

Победителем группы 1 стала сборная Хорватии, 2-е место заняла Дания, а 3-е — Франция. Австрия расположилась на 4-м месте и вылетела в Лигу В.

Нидерланды и Хорватия вышли в плей-офф Лиги Наций

В группе 4 первую строчку заняли Нидерланды, второй оказалась Бельгия, а третьей — Польша. Последнее место заняла сборная Уэльса, которая вылетела в Лигу В.

Нидерланды и Хорватия вышли в плей-офф Лиги Наций

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 10:05
на Игры доброй воли
Знатог
Знатог
вчера в 08:51
хмм а наши куда вышли после Победы над кыргызией?
ОПС
ОПС
вчера в 06:45
Пусть принимают поздравления, а дальше посмотрим.
A.S.A
A.S.A
вчера в 06:35
Надеюсь этот победный марш сборной Нидерландов продолжится и на ЧМ! Удачи оранжевым!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 05:51
Вот так вот , Хорваты опять спасли мир !
протон
протон
вчера в 02:28
У хорватов очень крутой характер. Даже когда не идет игра. При Даличе у них с десяток матчей, где они не были намного лучше соперника, но победили так или иначе.
А Голландия почти в деталях совпадает с той командой ЛвГ с ЧМ-2014. Гакпо сейчас - Депай тогда. Только нет заканчивающих классиков вроде РвП, Роббена и Снейдера.
Круто. То чувство когда твои любимые команды выходят плей офф турнира . Нидерланды, Хорватия и надеюсь Венгрия Португалия тоже выйдет плей офф.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ David Young (раскрыть)
вчера в 01:07
Благодарю!!!
David Young
David Young
вчера в 01:00
Поздравляю Ice van Reed с этим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:11
Это лучшие сборные на сегодняшний день в Лиге Наций. Удачи.
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