Нидерланды и Хорватия вышли в плей-офф Лиги Наций

Завершились все матчи Лиги А в группах 1 и 4 в рамках Лиги Наций.
Победителем группы 1 стала сборная Хорватии, 2-е место заняла Дания, а 3-е — Франция. Австрия расположилась на 4-м месте и вылетела в Лигу В.
В группе 4 первую строчку заняли Нидерланды, второй оказалась Бельгия, а третьей — Польша. Последнее место заняла сборная Уэльса, которая вылетела в Лигу В.
А Голландия почти в деталях совпадает с той командой ЛвГ с ЧМ-2014. Гакпо сейчас - Депай тогда. Только нет заканчивающих классиков вроде РвП, Роббена и Снейдера.
Круто. То чувство когда твои любимые команды выходят плей офф турнира . Нидерланды, Хорватия и надеюсь Венгрия Португалия тоже выйдет плей офф.
А Голландия почти в деталях совпадает с той командой ЛвГ с ЧМ-2014. Гакпо сейчас - Депай тогда. Только нет заканчивающих классиков вроде РвП, Роббена и Снейдера.
Круто. То чувство когда твои любимые команды выходят плей офф турнира . Нидерланды, Хорватия и надеюсь Венгрия Португалия тоже выйдет плей офф.