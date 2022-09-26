Нидерланды и Хорватия вышли в плей-офф Лиги Наций

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вчера, 00:01

Завершились все матчи Лиги А в группах 1 и 4 в рамках Лиги Наций.

Победителем группы 1 стала сборная Хорватии, 2-е место заняла Дания, а 3-е — Франция. Австрия расположилась на 4-м месте и вылетела в Лигу В.

В группе 4 первую строчку заняли Нидерланды, второй оказалась Бельгия, а третьей — Польша. Последнее место заняла сборная Уэльса, которая вылетела в Лигу В.