Вендел против Промеса и Сперцяна. Лучшие игроки первой трети чемпионата РПЛ

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вчера, 21:42

Десять туров пролетели – пора хвалить лучших.

Выбор широкий и полнокровный, достаточно локальных героев, хотя среди них объективно мало защитников. Зато форвардов и хавбеков полно. Но прогресс Олусегуна и классные матчи Веры не делают их лучшими во всей РПЛ . Зайнутдинов качественно перешел на позицию центрального защитника. Успешный Мостовой сделал все, чтобы на время забыли о Клаудиньо – одном из лучших игроков РПЛ . Зобнин важен для «Спартака», а Осипенко и Глебов – для «Ростова». Глушенков выдавал классные матчи за «Крылья Советов», Калинский – герой «Нижнего Новгорода». От нехватки подвигов в атаке РПЛ не страдает. Но если искать одного лучшего, или тройку оных – делитесь своим мнением в комментариях, то круг сужается.

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА )

Умей колумбиец сыграть, как против «Урала», «Факела» и «Сочи», то в РПЛ его бы не было? Пять голов собрал, один ассист добавил, а обводки помогают создавать моменты. Но рядом с крутыми матчами были слабые. Привычка компенсировать позиционные ляпы жесткостью вылилась в четыре желтых карточки. Карраскаль пока вряд ли лучший игрок во всей РПЛ .

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Иногда Акинфеева хвалят на автомате, хотя у Игоря приличный процент сэйвов. А вот Сафонов себе такую же репутацию не заработал. Зато отразил 82 % выстрелов, а их общее количество в три раза выше, чем по воротам «Зенита». Сафонов точно спас «горожан» от парочки поражений и обидных ничьих. Игра голкипера заслуживает высоченной оценки.

Вильмар Барриос («Зенит»)

28-летний колумбиец не превзошел себя из прошлого, но в новом сезоне опять хорош. Точные передачи, много отборов, идеальное понимание задач и требований напарников по центру поля. Барриос – зрелый мастер, который заслуживает комплиментов. Игрок, без которого «Зенит» может неожиданно для многих развалиться.

Хесус Медина ( ЦСКА )

У парагвайца те же проблемы, что у Карраскаля. Результативный инсайд – 9 созданных голов пасами и ударами, но плохо сыграл против лидеров, «Зенита» и «Ростова». А когда на выходных «Торпедо» повторило за Семаком и Карпиным – отобрало у ЦСКА очки, то Медина потерялся, как и в матче против «Пари НН». Впрочем, для РПЛ этот новичок – находка, прекрасно, что появился.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Часто про Дугласа забывают, но не устанем напоминать. По стабильности даст фору почти всем в списке. Иногда Сантосу нечем заняться в обороне – слишком мало атак на ворота чемпиона, соперники собрали двадцать ударов в створ за десять туров в РПЛ . Но это тоже заслуга Сантоса, который догоняет Барриоса по отборам, один из лучших по перехватам и в пятерке по созданным моментам за игру во всей РПЛ .

Александр Соболев («Спартак»)

У Соболева такая репутация, словно прожил жизнь Дзюбы, хотя это не так. Отрицательное обаяние объединяет Александра и Артема. Заявления, что для Соболева на поле нет авторитетов, не добавляют форварду фанатов. Надо быть скромнее, только не у чужих ворот. Забил четыре мяча, но не играл в центре нападения, располагался глубже. Отсюда четыре ассиста – делит первое место в РПЛ по голевым передачам. Восемь созданных голов в 10 турах – хороший результат.

Малком («Зенит»)

Теперь бразилец издевается не только над соперниками, вроде «Оренбурга». Малком ударом и пасом принес победу над ЦСКА . На его счету ассист против «Спартака». Малком собрал 10 баллов по сумме голевых действий. Одновременно Кассьерра и Сергеев не работают так, чтобы у бразильца был рекорд по голевым передачам. И сам он берет паузы в отдельных турах. До сих пор любит избивать слабых, как «Урал» или «Оренбург», против которых сделал половину результативных действий в РПЛ .

Кристиан Нобоа («Сочи»)

В 37 лет Нобоа лидирует в чемпионате по голам, хотя не является нападающим, а дважды начинал матчи на скамейке. Воспитательный момент был связан с желанием эквадорца вернуться в Москву – его приглашали в ЦСКА , но Федотов не получил ценного футболиста. «Сочи» силой, но сохранил лидера. Без ударов и передач Нобоа вряд ли шли бы сейчас на шестом месте в трех баллах от третьей строчки.

Даниил Уткин («Ростов»)

Уткин умеет все. Полоз отдает передачи под удары чаще и забил больше, у Глебова точнее пасы, у Осипенко еще больше отборов и перехватов, чем у Даниила. Но Уткин забил три мяча, сделал четыре ассиста, ни у кого нет больше. Хавбек вписался в «Ростове», у него широкий диапазон действий. Должен благодарить Глебова, который выполняет много черновой работы, но у Карпина хавбек «Краснодара» раскрылся.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Сборная России глупо упустила возможность пригласить Сперцяна, воспитанника «Краснодара», под свои знамена, хотя «горожане» предлагали так сделать. Подарили армянам будущего Мхитаряна? Эдуард не ставит за цель стать лучшим снайпером сезона, хотя забил восемь мячей, как Нобоа и Промес. Не ставит за цель оказаться лучшим ассистентом, но раздал три передачи. Сперцяну всего двадцать два года, а мыслит и играет более зрело.

Квинси Промес («Спартак»)

С огромным отрывом лидирует по созданным моментам – 42 передачи под удары против 27 у Нобоа и Сперцяна. Без Промеса у «Спартака» могли быть проблемы против «Урала» и «Факела». Конечно, Квинси не гарантирует одни победы. Но этот сезон складывается для тридцатилетнего голландца удачно. Восемь забитых мячей, компенсирует отход Соболева в глубину, три ассиста. Промес – очевидное оружие «Спартака» в борьбе за высокие места.

Маркус Вендел («Зенит»)

Человек, которого хвалили сразу, и он не подвел. Как Уткин, только не из «Ростова», которому сложно будет набрать столько же очков в следующих десяти турах, а из состава «Зенита», который может пройти целый чемпионат без единого поражения, если Семак поставит такую цель и проконтролирует, чтобы все в команде работали, как Сантос и Вендел. Маркус ни разу не упал в грязь лицом. Его голы – бонусы, а вот выбор позиции, помощь в прессинге и выдающая работа с мячом дополняют картину. Аршавин тоже оценил хавбека.