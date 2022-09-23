Возродивший «Тоттенхэм» Конте и ноунейм из «Борнмута». Анализируем топ-3 тренеров АПЛ в сентябре

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вчера, 11:09

Включения в список достойны еще 3 наставника.

В Английской Премьер-лиге назвали номинантов на звание лучшего тренера первенства по итогам сентября. По двум из трех претендентов не возникает вопросов, а вот относительно третьего можно поспорить.

Тен Хаг заново строит МЮ

У нас было достаточно причин не верить в сохранение за Эриком должности главного тренера манкунианцев. Боссы «Юнайтед» не отличаются терпением и после масштабной закупки могли сразу потребовать соответствия результатов затратам. Два поражения на старте лишь расшатывали лодку.

Сентябрьский отрезок АПЛ можно оценивать лишь по двум матчам – оба «красные дьяволы» выиграли (1:0 с «Лестером» и 3:1 с «Арсеналом»). Эрик заслужил попасть в список лучших тренеров сентября – МЮ хоть и далек от соответствия требованиям менеджера, но прибавляет и способен обыгрывать действующего лидера чемпионата.

Тен Хаг нашел нескольких игроков, на которых можно опереться, и отцепил от старта футболистов, которые вываливаются из общей картины. Проводниками тренерской мысли стали Эриксен, Фернандеш (об их влиянии на «Юнайтед» мы писали ранее) и Мартинес, в надежности прибавил Мактоминей, Варан не допускает много ошибок. Харри Магуайр, Люк Шоу и Криштиану Роналду смотрят за игрой «Юнайтед» со скамейки и могут выйти ближе к концовке матча.

«Красные дьяволы» быстро наверстали упущенное и вышли на пятое место в Премьер-лиге. Октябрь для них начнется с жесточайшего дерби против «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» Конте пользуется перестройкой в «Челси»

В расстановке сил перед началом чемпионата абсолютными фаворитами были «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», затем «Челси» и лишь потом – группа команд из «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Юнайтед». Несмотря на репутацию магнита для трофеев у Конте, с трудом верилось, что «шпоры» запрыгнут так высоко.

Повлияло идеальное стечение обстоятельств – аномально кошмарное начало сезона «Ливерпуля», перестройка «Челси» из-за смены владельцев (уход Грановской, недопонимание с Тухелем и отставка, назначение Поттера). Сам «Тоттенхэм» делает все, что от него зависит. Лондонцы в первых семи турах не потерпели ни одного поражения, отобрали очки у синих, а в сентябре сломили упрямый «Фулхэм» и разгромили «Лестер» — 6:2.

Еще и Даньел Леви решился на небывалые для «шпор» траты на игроков. «Тоттенхэм» потратил на трансферы почти 170 млн евро – укомплектовал линию обороны, подписал форварда Ришарлисона и хавбека Биссуму.

В положении клуба много сиюминутного – праймовые «Челси» и «Ливерпуль» быстро обгонят «Тоттенхэм», Конте в один момент способен испортить отношения с руководством, 58-миллионный Ришарлисон пока не окупает вложений – тем более на фоне Кейна, Сон Хын Мина и Кулусевски. Однако на данный момент это третья команда АПЛ и одна из двух, которые выиграли оба сентябрьских матча.

Гари О'Нил тянет вверх «Борнмут»

«Борнмут» вместе с «Фулхэмом» — команды-выходцы из Чемпионшипа, которые формируют задел на сохранение прописки в АПЛ . Правда, положение первых более затруднительно. Несмотря на повышение в классе, боссы «Борнмута» не посчитали нужным провести грамотную трансферную кампанию. Потратились только на двух игроков: центрбека Маркоса Сенеси и полузащитника Маркуса Тавернье.

На тот момент главный тренер коллектива Скотт Паркер открыто заявлял, что по сравнению с предыдущим сезоном команда стала только слабее, и просил усиления. После разгрома 0:9 от «Ливерпуля» случилась его отставка. Гари О’Нила сделали исполняющим обязанности наставника и оставили разбираться со все теми же проблемами.

С таким проблемным клубом 5 очков в трех последних матчах – отличный результат. «Борнмуту» хватает сил, чтобы обыграть «Ноттингем Форест» (еще одного новичка АПЛ ). Но общих перспектив это не меняет: между «вишнями» и остальными командами АПЛ – классовая пропасть.

Можно было включить тренера «Брайтона», «Арсенала» или «Фулхэма»

Включение О’Нила в этот список скорее из разряда «вопреки» — есть тренеры, чьи команды выступают более уверенно. На слуху Микель Артета из «Арсенала», его трехлетняя работа в клубе начинает давать видимые плоды. «Канониры» — на первом месте в АПЛ , их игра смотрится как единый отлаженный механизм с четким распределением ролей. Есть яркие исполнители (Сака, Жезус, Мартинелли), есть лидер с видением поля (Эдегор). Даже проиграв МЮ , лондонцы выдавали отрезки, когда прижимали соперника к воротам.

Если же абстрагироваться от результатов в августе и смотреть лишь на сентябрь, то стоит сказать о «Брайтоне» Роберто Де Дзерби или «Фулхэме» Марку Силвы.

«Чайки» при скромных финансовых возможностях успели огорчить не набравший форму МЮ и выдали пятиматчевую серию с набранными очками. В сентябре коллектив Де Дзерби переиграл «Лестер» и поднялся на четвертое место в чемпионате.

Еще более убедительно смотрится «Фулхэм». «Дачники» при Марку Силве приобрели четкую структуру прессинга, научились играть на слабых сторонах соперника. Так лондонцы отняли очки у «Ливерпуля» и долгое время душили «Арсенал» — даже Эдегору приходилось смещаться в опорную зону для продвижения мяча. Такой номер помимо «канониров» не прошел лишь с «Тоттенхэмом». По итогам первых 7 туров в целом и сентябрьских матчей в частности можно сказать – «Фулхэм» не теряется на фоне середняков и даже с топами готов выдерживать высокий темп поединка. В этом главная заслуга Силвы.