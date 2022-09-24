Англия наравне с Сан-Марино. Кризис накануне главного турнира в их жизнях

1664027074

вчера, 16:44

Скромность в атаке – не единственная проблема.

Ноль голов с игры в Лиге Наций

Сан-Марино и Англия – единственные сборные, которые не забивали с игры в Лиге Наций. Турнир, к которому изначально относились прохладно, стал невероятно важным. Например, дарит смысл существования. Дело не только в середняках, которые видят возможность сначала обыграть равных по классу и подняться на дивизион выше. Вот Казахстан выиграл группу с Азербайджаном, Словакией и Беларусью, сыграет во второй лиге, из которой должна была вырваться команда Карпина.

Даже элитные сборные увидели смысл в Лиге Наций, в финал четырех всем захотелось. Трофеев в доступе немного, нужно ждать десятилетиями. Так что последнее место Англии в группе воспринимаются как сенсация. Британцы в борьбе с Венгрией, Германией и Италией забили один мяч с неприятно пахнущего пенальти. Семь пропущенных мячей пригвоздили к последней строчке, и гол Распадори обводящим ударом – добавка к мячам венгров.

По именам Англия не команда, которая должна так слабо атаковать. Кейн отчаянно ищет ударные позиции, уходит на фланги, но голов больше не становится. Стерлинг в неплохой форме, но «десятка» британцев не отдает умные передачи, а Фоден забирается в офсайды. При этом Саутгейт не доверяет сменщикам, Грилиш вышел на двадцать минут, не спас. Понятно, почему сейчас не котируется Санчо. Но тренер также не ставит в атаку Сака – играл по левому краю, не доверяет чутью Абрахама и не может выжать максимум из Маунта.

У Англии активная атака – ведут в группе по количеству ударов, но качество ниже. Попаданий мало, выстрелов прямо во вратарей хватало. В футболе много способов запихнуть мяч в чужие ворота, даже у защитника Магуайра семь голов за сборную. Но и стандарты перестали работать. Саутгейт назвал матч в Милане «шагом в правильном направлении». А что ему остается после вылета в Лигу В?

Магуайр – символ несовершенства

Кьеллини из Лос-Анджелеса защитил несчастного коллегу. Харри не заставлял МЮ платить «Лестеру» рекордные деньги за переход. Футболисты не виноваты, что спортивные сделки работают по законам аукционов, на многих из которых продают поддельные картины. Технологии пошли вперед и нередко мошенники могут подделать работу так, что лишь современная наука способна помочь выявить обман.

С футболистами сложнее, чем с предметами искусства. Хорошая подделка может долго висеть во французском замке российского миллиардера. А поддельную игру Магуайра засекли давно. При этом Харри понимает, что чемпионат мира – шанс перезапустить карьеру. Саутгейт ставит его в основу, а потом защитник ошибается. Например, оказывается на спиной у нападающего. Скамакка его и наверху переигрывал.

Вдохновленный Распадори забил в Милане победный мяч, поскольку много перемещался между линиями, искал ударные позиции. Когда Уокер устал, то юркий итальянец освободился из-под опеки и сумел нанести удар. Магуайр и Дайер коллегу не подстраховали. Линия обороны Англии работает неверно. Хаотичные перемещения при стандартах. Высокая линия без подстраховки. Два нацеленных на атаку центральных хавбека.

Травма Филлипса не упрочнила систему Саутгейта. Видим плохие перестроения, крайние защитники прижимаются к центру. Печальное зрелище. Саутгейту стоило бы наиграть двух центральных без Магуайра. Вместо этого предложил Манчини приготовить пасту на качество, у Италии предсказуемо получилось вкуснее. «Аль денте» — недоступная готовность для Англии, на Евро-2020 все для них сложилось намного удачнее.

У Саутгейта ментальность середняка

Что на чемпионате мира четыре года назад, что на Евро-2020 англичане не играли как фаворит. Даже Италия в первой фазе прошлогоднего турнира была показательно агрессивной, демонстрировали желание поставить на красоту, хотя привычнее ставка на результат. Позже природа взяла свое, а вот прагматичная Англия не раскрылась. Фаворит додавил Данию в полуфинале с помощью спорного пенальти, а в финале не наиграл на домашний трофей.

Саутгейт, хотя понимает, что ЧМ -2022 – пик его тренерской карьеры в сборной Англии, не создал команду с лидерской ментальностью. Можно использовать жизненную аналогию. У Бернарду Силвы в «Манчестер Сити» роль жесткого тролля. Юмор португальца, мягко говоря, бестактный, а порой грубый. Вероятно, так у него проявляются комплексы – буллит тех, кто на голову выше. Но кому-то его выходки нравятся, с шуток Бернарду в Манчестере смеются.

Силва заявил Стоунзу, что купит собаку и назовет его не просто Джон, а именем с фамилией. На вопрос, в чем смысл клички, Бернарду ответил: «Каждый раз, когда я буду звать пса или ругать его, я хочу чувствовать, что мне принадлежит Джон Стоунз». Силва купил французского бульдога, а затем притащил его на тренировку команды, чтобы все футболисты «Манчестер Сити» умирали со смеху, подзывая к себе хрипящую собачку.

Эта история о сборной Англии Саутгейта. Нет сомнений, что французский бульдог Бернарду стоит, как автомобиль. Чистокровный пес. Нет сомнения, что девушка Бернарду – модель Инес Томаз, обожает эту собаку. У нее последний пост на странице в память об умершем бывшем домашнем питомце другой породы. Да и солдатский юмор Бернарду не означает, что он не заботится о том, кого приручил. Но пес себе не хозяин.

Наличие у Саутгейта футболистов мирового класса не заставило его играть с позиции силы. Даже разгромы аутсайдеров, словно отражение комплекса. Хорватов или венгров так, как Сан-Марино, по полю не размотаешь. Есть богатство выбора на разных линиях. Шутка ли, Александру-Арнольду нет места в сборной. Видим постоянную поставку новых и новых интересных игроков. Вокруг одного Беллингхэма можно выстроить сборную для полуфинала ЧМ .

Сложных тактических дилемм, как во времена Скоулза, Джеррарда и Лэмпарда, у Саутгейта, нет. Форвард толковый на поле. Играть умеют не только классику «4-4-2», тот же Джеймс привык в «Челси» к разным схемам и подходам. Но для соперников первого эшелона Англия стала командой, которой можно отдать команду. Сидеть, лежать, пропустить дома четыре от Венгрии. Это не значит, что за два месяца ситуация не изменится, но кризис налицо.

Англия с трудом поверила, что может быть фаворитом. А теперь снова проявляется карикатурность «Трех львов», убившая мечты о трофеях поколения Джеррарда и Лэмпарда. В Катаре группа не смертельная, но в плей-офф с такой игрой не выжить. Стоунз должен был сказать Бернарду, что если Силва назовет пса в его честь именно ради издевательств, то получит по лицу. И звали бы бульдога иначе. Англия, как Джон, снова не умеет дать сдачи.