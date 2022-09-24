Сборная России не доминировала против Кыргызстана. Зато одержали тяжелую победу

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вчера, 20:10

Оба состава Карпина знакомились друг с другом.

После замен не заиграли намного сильнее

Разница между первым и вторым таймами простая, но не связана с работой гостей. Киргизы сами подарили пенальти до перерыва, а позже устали. Обновленный состав Карпина немножко побегал с мячом. Уткин реализовал редкий шанс, исправил ошибку коллеги по клубу Комличенко, который не забил после выхода один на один. Задвигались, особенно если говорим о левом фланге. Через Джикию выходили на Макарчука и Мостового. И Баринов был лучше, чем коллеги до перерыва.

Россия точно не была на голову сильнее скромного соперника. Хозяева поля сыграли добротно, отрыли счет голам, не паниковали во втором тайме и часто выигрывали подборы. Ошиблись в обороне дважды, ведь мастерства с запасом нет, но было понимание своей игры, чем Россия не побаловала. Кыргызстан понравился больше, хотя в рамках скромных оценок всего матча. У хозяев нормальная команда, невзирая на скромное место в рейтинге ФИФА рядом со второй сотней.

Обидно, что даже после запланированных заранее замен в перерыве не удалось загнать хозяев, как полагается в матче фаворита и аутсайдера. Появились новые латерали, вышли опытные Джикия и Кузяев, выпустили Уткина и Баринова. Сменились форварды, пошли вперед Глушенков и Комличенко. И десять новых игроков, ведь остался один Сафонов из старта, не наиграли на победу, хотя получили ее. Пожалуй, хозяева в целом заслужили боевую ничью.

Видно было, что Карпин не только бросил в бой молодежь, но и придержал на второй тайм состав, который ему нравится больше. Дожали оппонента, но после промаха Комличенко не было лавины моментов у ворот Токотаева. Представьте, что Уткин не забивал. Как бы тогда оценили качество игры? Такой мысленный эксперимент важен, спарринги не о результате, а о качестве футбола и экспериментов, на что акцентировал внимание сам тренер.

Сказалось явное отсутствие взаимопонимания

По сравнению с последним матчем сборной против Хорватии произошло семь изменений в стартовом составе. Появились Круговой, Бородин, Коваленко, Глебов, Ежов и Соболев. Причем для троих футболистов появление на поле являлось дебютом. Очевидно, что когда ставка на людей, которые почти не имеют международных матчей в сборной – Соболев, например, играл лишь девятый матч, то отсутствие связей не удивляет.

Киргизы работали в дебюте матча лучше, по-хозяйски. Огорчало, что Карпин не смог перевести сборную в режим контроля мяча и комбинаций, как у «Ростова». Не будем выдумывать, будто ни один соперник не заставлял клуб Валерия Георгиевича в РПЛ обороняться, но южане играют техничнее, чем сборная с тем же тренером. Испугало, насколько легко скромные киргизы доходили до ворот Сафонова. Оппоненту не хватало класса, но у гостей невнятных перестроений было больше.

С трудом выходили из обороны через короткий пас. Индивидуально выделиться не выходило. Зато со временем Кыргызстан успокоился. Тогда пришла очередь латералей Карпина и инсайдов, которые поначалу не обеспечивали ширину. Ежов не привык играть с Бакаевым и Соболевым, ведь разминулся с Александром в «Крыльях Советов». Возможно, зимой Роман присоединится к «Спартаку», но пока друг друга не понимают. Хорошо, что Карпин использовал два состава, основа первого тайма могла проиграть.

Не будем слишком строгими к команде, которая много месяцев не собиралась, а впереди ее ждут годы без официальных поединков. Но ведь специально стартовали не против боснийцев или иранцев, которые могли навредить команде Карпина сильнее. Напросились в гости в Бишкек, где не показали, что на тренировках отработали элементарные для национальных команд фишки. Если забыть о связи Мостового и Макарчука, а еще о наигранном дуэте Уткина и Комличенко, то и вспомнить нечего.

До перезапуска сборной пройдет много времени

В первом тайме сборная сыграла без середины поля. Глебов, Фомин и Коваленко смотрелись разрознено. Понятно, что Карпин хотел увидеть. Даниил работал глубже. Коваленко тоже отходил к своим воротам. А Фомин мог использовать свой опыт впереди. Повезло, что заработали пенальти, но оба голевых момента не вытекали из логики игры, не были результатом десятков классных атак на хозяйские ворота.

Хотя Кузяев и Баринов опытнее, чем коллеги, не оставляли перед штрафной площадью Сафонова пространство. Уровня соперника не хватило для двух-трех ударов в цель, забили хозяева после единственного меткого выстрела за весь матч. Встречались футболисты, между которыми пропасть. А вот между командами едва не поставили знак равенства. Сохранит ли Карпин мотивацию на серию таких матчей? Без официальных игр перестроить сборную объективно сложно.

Не случайно вспомнили игру против Хорватии. Тогда прижались против вице-чемпионов мира, команды, которая завела интересную Испанию в овертайм на Евро-2020. Перевес Модрича и компании не удивлял, как и ставка Карпина на вымученный результат. Без автогола Кудряшова могли выиграть группу. А менее чем год спустя видим, как обновленный состав не смог уверенно переиграть киргизов. Это намек от азиатских сборных, что лучше России не менять дислокацию?

Перебираться в азиатский футбол – плохая затея

Лучше остаться в Европе, где можно нарваться на легендарные команды, но нередко везло со жребием, выходили из групп. В Азии все соперники будут незнакомыми. И даже если европейцы рады отдать РФС в азиатский футбол, такой шаг станет стратегической ошибкой. При всем уважении к японским, южнокорейским, иранским и катарским футболистам, играть против них куда скучнее, чем против европейцев. При этом в Азии неправильного прочтения соперников будет больше.

Не говоря уже о комфорте зрителей. Такое ощущение, что в РФС не видят, что между Москвой и Токио семь с половиной тысяч километров. Зачем сборной играть против той же Австралии, нарываясь на неудачу в сложной по формату квалификации? Даже киргизы создали проблемы. Смена поколений у России произошла – Жирков, Кудряшов, Игнашевич, Акинфеев, Дзюба, Черышев и Фернандес больше не помогут. А новую команду по понятным причинам не создали, путь только стартовал.

Карпин сыграл, как мог. Дал побегать многим, пытался загнать игру в осмысленные рамки с двумя составами, а не волнообразными заменами во втором тайме. Проиграть вряд ли мог, не было все настолько печально. Но счет не обманывает болельщиков. Сборная России скромно сыграла с соперником, который слабее, чем иранцы и боснийцы. Впереди у тренеров и футболистов много работы. А пока можно порадоваться самому факту – сборная вернулась спустя много месяцев.