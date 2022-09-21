«Спартак» не чемпион, но в тройке. Поражения в РПЛ связаны не только с футболистами

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вчера, 19:10

Боссов «Лукойла» и РЖД отвлекает критика футбольных фанатов.

5 место. «Динамо»

Тут мог быть «Ахмат», но в Грозном не будут спорить, что у «Динамо» в российском футболе совсем иной статус, куда выше. Весной столичная команда едва не стала второй в РПЛ , а спустя полгода лишь на два очка опережает клуб, который уволил Талалаева. Поражений у москвичей мало, всего два, как у ЦСКА и «Краснодара». Но Йоканович не обязательно правильный тренер для команды, которая шла в сторону борьбы, но с атакующим агрессивным футболом. А теперь сели в «автобус». Потери игроков – фактор, но задаем логичные вопросы Пивоварову и Бувачу. У фанатов справедливые претензии к трансферной политике. С новичками запоздали, более полугода выбросят, будут собирать новую команду на весну. Болельщики «Динамо» справедливо тревожатся. Когда у московского клуба проблемы с управлением – автоматически возникают недочеты в игре. Бувач и Йоканович могли просчитаться, когда выбирали центральных защитников. Все три кандидата молодые и нестабильные. Также могли переоценивать Смолова и Тюкавина. Эффективными атаки не были, если не считать завершающих действий Грулева. «Динамо» отчасти не по своей вине — когда речь об уходе Шварца и футболистов, а отчасти из-за действий боссов лишь на седьмом месте. Не только Захарян в этом составе умеет играть лучше, не только к Норманну могут быть вопросы по готовности из новичков.

4 место. «Урал»

Господин Иванов не настолько профессиональный в футболе, как ему кажется, находясь на бровке рядом с главным тренером. Это колоритный персонаж, один из символов характера всей РПЛ , не спорим. «Урал» Иванов точно любит. Не тот случай, когда управленец совсем не разбирается в предмете. С середины девяностых Иванов работал в мини-футбольном клубе «Синара», даже Кубок УЕФА когда-то выигрывали. Но «Урал» таких высот в большом футболе достичь не мог по определению. А решения Иванова в последнее время делают только хуже, ведь его действия некому откорректировать. Понятно, что нельзя не отдавать талантливых игроков, вроде Адамова и Кузьмичева в «Зенит» и «Локомотив». Но ресурсы «Урала» истощаются, слишком часто у зоны вылета. Как только будут проблемы с финансированием – вылетят во вторую лигу, и это будет обидное завершение пути колоритного клуба из Екатеринбурга. Но заслуженное, ведь Иванов многое завязал на себе. Шалимов или Ганчаренко – расходный материал, как и другие тренеры в «Урале». Повезло еще, что супругу Бикфалви зовут Алина, а не Дина или Флорина. Была б жена Эрика румынкой, давно бы забрала мужа из РПЛ , или для начала Екатеринбурга.

3 место. «Спартак»

Как без «красно-белых», если говорим о приколах при управлении клубами РПЛ ? Уход Федуна, Алекперова и их ближайших родственников из «Спартака» читался с весны. А теперь получили разбитое управленское корыто, поскольку даже не понятно, в чью сторону воевать фанатам, требуя перемен к лучшему. Денег на трансферы нет, раз взяли в дар 100 млн евро на инфраструктуру, которые двум миллиардерам заплатили за целый стадион и самый большой клуб Москвы. Новичков высококлассных нет, с Бальде «Кальяри» надурил. Отказался человек, которого звали в центр защиты. Отказался плеймейкер, выбранный Абаскалем. Руководство предложило Гильермо выиграть у «Зенита» с помощью продуктивных Соболева и Промеса, но наличие лидеров не отвлекает от разговора об отсутствии спортивного директора и президента клуба. Совсем без власти так же плохо, как с властью, которая руководствуется эмоциями. Сомневаемся, что в «Спартаке» наведут порядок в кратчайшие сроки, хотя желаем такой развязки фанатам – лишь стабильность самых богатых клубов не позволит уронить уровень РПЛ непоправимо низко. «Спартак» играет лучше, чем им управляют уже после смены владельцев.

2 место. «Химки»

Из политиков плохие предприниматели. Поэтому в развитых странах они окружают себя консультантами, которые разбираются в бизнесе, спорте, истории, и так далее. Поскольку «Химки» — клуб муниципальный, то президентом является глава одноименного городского округа. А чаще всего в публичном пространстве слышим депутата Романа Терюшкова. Он высказывается на все темы подряд, а теперь в клубе РПЛ генеральным директором стал некто Николай Оленев – бывший заместитель депутата. У молодого человека нет опыта в футболе, но хотя бы в организации крупных турниров в разных видах спорта участвовал. Правда, одно дело строить инфраструктуру к ЧМ , а другое – управлять клубом, в котором за два с копейками года сменилось шесть генеральных директоров. Ни один бизнес не будет хорошо работать при такой текучке руководящих кадров. «Химки» не стали исключением. Команду сломала скандальная отставка Юрана, который точно не Гвардиола по тренерскому интеллекту, но Глушакову и компании подходил в роли главного тренера. Результат без наставника – четырнадцатое место, 6 поражений в 10 турах. А еще поломанная игра в обороне, хотя начали сезон с ничьей против «Зенит», шикарно отработав как раз в защите. «Химки» сломались, три тренера за десять туров это дикость.

1 место. «Локомотив»