Счет – минимальный, разница – колоссальная. «Спартак» разобрал «Локомотив»

1663528269

вчера, 22:11

Но судьбу матча решил всего один удар Соболева.

Накрывай и властвуй

Оба тренера подготовили не самые очевидные сочетания на эту игру. Тут сказывалось и возвращение некоторых футболистов в строй, и выводы, сделанные из последних матчей. Ведь «Спартак» в двух предыдущих турах РПЛ проиграл, а «Локомотив» вообще со скрипом валится все ниже. Попытки внести хоть какие-то коррективы объяснимы: от дебюта в чемпионате в центре обороны «Локомотива» Кузьмичева до подобия 4-3-3 у «Спартака» с вернувшимся в старт Николсоном.

Надо заметить, что Николсон как раз был душой атак «Спартака» на протяжении всего первого тайма: пока Промес раскачивался, а Соболев искал лазейки. Будто бы соскучившийся по острой борьбе Шамар постоянно оказывался где-то впереди в роли адресата мяча. И доставка работала отменно, надо сказать. Чего не было как раз у «Локомотива». Тут ключевое значение имела гибкость и компактность средней линии, опорной зоны.

Можно было обратить внимание на разреженность, растянутость между линиями у «Локомотива» и более качественное уплотнение зон у «Спартака». Неоднократно повторялся сценарий, при котором оборона железнодорожников отбивалась от прострела, прорыва, подачи со стороны красно-белых, но вынос тут же подхватывался и накрывался Зобниным, Умяровым, Пруцевым или помогающими им партнерами – сразу шла повторная волна, что кружило голову сопернику. А Соболев, Николсон и Промес были готовы в любой момент подстраиваться под эту вторую/третью волну, не выключались.

Этот тактический подход, эта схема и этот настрой, нацеленный на «не выключение», дали свои плоды. Победный гол как раз и вышел по описанной схеме. Два-три волны, казавшиеся прямолинейными и примитивными, были блокированы защитой «Локомотива», но отскок остался за Пруцевым, под которого тут же открылся сориентировавшийся в ситуации Соболев, развернул защитника и пробил в нижний дальний угол. Между прочим, забил в четвертой игре подряд.

Подход кажется простым, но требует большой концентрации и хорошей свежести, поскольку в случае, если поджатый противник просочится как-то, продерется через центральный заслон, есть риск получить контратаку. Кое-какие намеки на это у «Локомотива» были еще в первом тайме. Но слишком уж он уступал в качестве работы с мячом и в скорости движения красно-белым.

Два шанса

У Циннбауэра были две попытки исправить ситуацию. Первая – в перерыве, когда он решил выпустить Миранчука и Митая вместо Керка и Камано. Решение не казалось очевидным и не принесло никаких плодов. Более того, в первом тайме, даже когда не все ладилось у «Локомотива», присутствие Керка как-то нацеливало контратаки, он выглядел как конечный адресат и оправдывал замысел. С появлением Миранчука на острие атаке и переводом туда Изидора «наконечник» размылся. Может быть, так и было задумано, ведь Вилсон имел шикарный шанс сравнять счет, но не реализовал выход один на один.

Можно было заметить, что давление «Спартака» стало чуть менее выраженным. Но это скорее дело красно-белых, а не заслуги перестановок Циннбауэра в перерыве. В качестве подтверждения можно принять вернувшийся режим натиска спартаковцев образца первого тайма после точечной замены Абаскаля: Зиньковский вместо Николсона.

К 70-й минуте Циннбауэр признал, что его замысел не работает снова. К тому моменту много времени было упущено. Но вторая попытка парной заменой все перетрясти могла оказаться чуть более удачной. Вышедшие Игнатьев и Марадишвили оформили некую вразумительную схему впереди у «Локомотива» и создали самый опасный момент в матче у гостей. «Спартак» был спасен Селиховым.

Абаскаль отреагировал и на это единичной заменой. Он освежил оборону Мевлей, подняв Литвинова повыше. Тем самым испанец создал более плотную зону перед своей штрафной, и «Локомотив» не сумел организовать ожидаемого финального штурма. Вместо этого вся борьба проходила в конце матча у штрафной Худякова.

Кажется, Абаскаль гораздо лучше понимает своих игроков, их возможности, ресурсы и настроение. Это понимание дает ему возможность управлять четко схемой и игровой моделью, как донося ее до начала встречи, так и по ходу матча. Футболисты Циннбауэра пока зачастую не особо понимают, как им взаимодействовать и как реализовывать тренерские идеи, если они вообще до них доносятся должным образом.

Как минимум в этой игре Абаскаль здорово раскусил оппонента и предложил ему игру, с которой тот не справился. И как раз этот матч показывает разницу в близости команды и тренера, в понимании идей и желании их реализовывать, которая существует между «Спартаком» и «Локомотивом».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (6) – 5 (3)

Тут колоссальное преимущество «Спартака» заметно невооруженным глазом. Пусть точность ударов не самая лучшая, но их было больше двадцати! И шесть пришедшихся в створ – это все равно больше, чем суммарно попыток предпринял «Локомотив», пусть и с точностью более 50 процентов. Самыми бьющими на поле оказались Николсон и Промес, у которых по шесть ударов. У Соболева было три попытки. А у «Локомотива» Педро Габриэл нанес два удара, и это самый нацеленный на ворота игрок. Примечательно, что в первом тайме у железнодорожников вовсе не было ударов в створ, а общий счет по попыткам — 12:1 в пользу «Спартака».

Владение мячом (точность передач): 51,3% (83%) — 48,7% (76%)

Качество работы с мячом тоже было выше у «Спартака», который гораздо точнее и грамотнее распоряжался пространством и передачами. При этом спартаковцы нередко играли на высокой скорости, сохраняя при этом неплохую точность. «Локомотива» хватало в среднем на три передачи с потерей на четвертой. В таком режиме создавать давление и стабильно перехватывать преимущество не получилось бы. Причем в первом тайме эти показатели были еще более выраженными в пользу «Спартака».