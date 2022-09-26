Влахович не перейдёт из «Ювентуса» в «Арсенал»

В СМИ появилась информация о том, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может перейти в «Арсенал» в январе.
По данным источника, лондонский клуб не будет подписывать серба, «канониры» довольны линией атаки, которая сейчас есть в команде.
Кроме того, Влахович хочет продолжить выступать за «Ювентус», он не думает об уходе из туринского клуба.
Арсеналу конечно же не помешал бы еще один классный форвард, но я бы сейчас сделал выбор в пользу другого Серба, в пользу Митровича! Сашка сейчас в ударе, и продолжает клепать голы уже в АПЛ. В прошлом сезоне показал сумашедшую статистику в Шипе, в сборной тоже забивает, так что прямо сейчас Митроаич лучше Влазовича. Плюс уже давно выступает в Англии и не нужна ему адаптация. А нам высокий, мощный форвард непомешал бы!
Арсеналу конечно же не помешал бы еще один классный форвард, но я бы сейчас сделал выбор в пользу другого Серба, в пользу Митровича! Сашка сейчас в ударе, и продолжает клепать голы уже в АПЛ. В прошлом сезоне показал сумашедшую статистику в Шипе, в сборной тоже забивает, так что прямо сейчас Митроаич лучше Влазовича. Плюс уже давно выступает в Англии и не нужна ему адаптация. А нам высокий, мощный форвард непомешал бы!