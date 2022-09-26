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Влахович не перейдёт из «Ювентуса» в «Арсенал»

вчера, 00:39

В СМИ появилась информация о том, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может перейти в «Арсенал» в январе.

По данным источника, лондонский клуб не будет подписывать серба, «канониры» довольны линией атаки, которая сейчас есть в команде.

Кроме того, Влахович хочет продолжить выступать за «Ювентус», он не думает об уходе из туринского клуба.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:14
Митрович проблемный
A.S.A
A.S.A
вчера в 07:24
После того, как вел себя серб и его агенты во время зимнего ТО, лично я уже не хочу видеть его в составе Арсенала. Они очень некрасиво поступили не только с Арсеналом, но и с Фиорентиной! Да, Влахович хороший форвард, но он сделал неправильный выбор для продолжения своей карьеры, а если быть точнее то перешел не к тому тренеру!
Арсеналу конечно же не помешал бы еще один классный форвард, но я бы сейчас сделал выбор в пользу другого Серба, в пользу Митровича! Сашка сейчас в ударе, и продолжает клепать голы уже в АПЛ. В прошлом сезоне показал сумашедшую статистику в Шипе, в сборной тоже забивает, так что прямо сейчас Митроаич лучше Влазовича. Плюс уже давно выступает в Англии и не нужна ему адаптация. А нам высокий, мощный форвард непомешал бы!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 06:26
Это его дело
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:22
Теперь он уже нафиг не нужен, играть разучился
BagioR
BagioR
вчера в 06:16, ред.
От такого тренера все бегут
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:03
Утка похоже
m5eewwgrkw7c
m5eewwgrkw7c
вчера в 03:52
Это его дело
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:53
Ему нужно убегать 🏃‍♂️ 💨💨💨 из Ювентуса , пока не поздно. Пока Юве находится во владении гения Аллегри, и пока ты ещё совсем не забыл как надо играть в футбол ⚽️ . Влахович который только пришёл из Фиорентины в Юве , это был совершенно другой игрок, а сейчас это футболист который стал деградировать и забыл как забивать голы . Об этом говорит его статистика. Беги Душан , беги 🏃‍♂️ 💨💨💨
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