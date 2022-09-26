Влахович не перейдёт из «Ювентуса» в «Арсенал»

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вчера, 00:39

В СМИ появилась информация о том, что нападающий «Ювентуса» может перейти в «Арсенал» в январе.

По данным источника, лондонский клуб не будет подписывать серба, «канониры» довольны линией атаки, которая сейчас есть в команде.

Кроме того, Влахович хочет продолжить выступать за «Ювентус», он не думает об уходе из туринского клуба.