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Баженов: «Сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным»

вчера, 00:14

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов считает, что Валерий Карпин должен продолжить работу со сборной России.

Сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным. На данный момент — это идеальная кандидатура. Сборная точно нужна и важна для футбола. К ней все стремятся. Это часть большого механизма, для чего вообще люди идут в футбол и хотят добиться каких-то результатов. Те, кто говорят, что сборная не нужна, — это вредные люди. Сборная важна и нужна.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 07:58
Конечно, официальных игр всё равно нету, пока. Одни товарняки. К чему делать какие то перестановки.
Boricku
Boricku
вчера в 07:47
Зочем сейчас сборная то, деньги налогоплательщиков только что осваивать.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 07:14
Ни какой разницы, пока нет турнирной мотивации.
x7umguyh33ch
x7umguyh33ch
вчера в 06:33
Тебя не спросили
zh7cutqjkt6c
zh7cutqjkt6c
вчера в 06:32
Карпин начал интриговать
Василий 50
Василий 50
вчера в 06:29
Карпин думает только о Спартаке и Дзюрё.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 04:57
Пусть тренит,я не против!
adekvat
adekvat
вчера в 04:30, ред.
За чем платить деньги, зачем ее собирать? Про сборную забыть надо на время.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 04:20
Не вижу смысла в замене тренера сборной
протон
протон
вчера в 02:38
Конечно, не уйдет. Отличная работа. Никаких турниров - никакой ответственности.
Сейчас тренером можно ставить хоть Ларионова или Тутберидзе.
Мьянма, Белоруссия, Киргизия, Северная Корея, Иран - вот расширенный список стран, сборные которых возможно с нами будут играть в обозримом будущем.
Ломать голову над кандидатурой тренера сборной сейчас, просто смешно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:15
А тут и без альтернативно . Удачи Валеры со сборной в любом случае.
нечитайло
нечитайло
вчера в 00:46
Нужно согласовать с обоими сторонами
Гость
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