Баженов: «Сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов считает, что Валерий Карпин должен продолжить работу со сборной России.
Сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным. На данный момент — это идеальная кандидатура. Сборная точно нужна и важна для футбола. К ней все стремятся. Это часть большого механизма, для чего вообще люди идут в футбол и хотят добиться каких-то результатов. Те, кто говорят, что сборная не нужна, — это вредные люди. Сборная важна и нужна.
Сейчас тренером можно ставить хоть Ларионова или Тутберидзе.
Мьянма, Белоруссия, Киргизия, Северная Корея, Иран - вот расширенный список стран, сборные которых возможно с нами будут играть в обозримом будущем.
Ломать голову над кандидатурой тренера сборной сейчас, просто смешно.
Сейчас тренером можно ставить хоть Ларионова или Тутберидзе.
Мьянма, Белоруссия, Киргизия, Северная Корея, Иран - вот расширенный список стран, сборные которых возможно с нами будут играть в обозримом будущем.
Ломать голову над кандидатурой тренера сборной сейчас, просто смешно.