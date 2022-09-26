Баженов: «Сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным»

Бывший футболист «Спартака» считает, что должен продолжить работу со сборной России.

Сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным. На данный момент — это идеальная кандидатура. Сборная точно нужна и важна для футбола. К ней все стремятся. Это часть большого механизма, для чего вообще люди идут в футбол и хотят добиться каких-то результатов. Те, кто говорят, что сборная не нужна, — это вредные люди. Сборная важна и нужна.