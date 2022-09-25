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Юран — о Карпине: «Работать нужно или в сборной, или в клубе»

25 сентября 2022, 22:40

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о совмещении Валерием Карпиным работы в «Ростове» и сборной России.

Моё личное мнение: тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной. Всё равно где-то конфликт интересов. Главный тренер команды должен охватывать чемпионаты, когда идут туры. Помощники — это хорошо, но они должны непосредственно смотреть. Однозначно нужно определиться: работать или в сборной, или в клубе.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 17:17
Учитывая ситуацию ,можно и совмещать. А так Валера уже уходил из Ростова для сборной. У юрана кое что горит просто от того,что кто то и там и там,а он вообще без работы 😂 но тут мог ничего не говорить:ни в Ростов ни в сборную его не пригласят и правильно сделают
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:49, ред.
Глупость, учитывая происходящее с нашим футболом, в том числе и международным.
Пусть г-н Юран ответит всего на один вопрос: зачем Карпину работать только в сборной ? Почему корреспондент не задал ему этот простенький вопрос, не пойму.
Даже нам, простофилям, ничего не понимающим в футболе, понятно, что для работы в сборной достаточно одного его помощника, массажиста, чтобы помассировать "уставшие" после тренировки мышцы, да кухарки, чтобы накормить всю ораву кислыми щами и пшённой кашей.
протон
протон
вчера в 02:45
Сейчас для Карпина сборная - это приятное с полезным. Думаю, большинство уже не против этого совмещения. Карпин и Семак свое место в нынешних реалиях нашли, и на долгую перспективу.
ABir
ABir
вчера в 01:17
Сейчас во время санкций наверное и нет необходимости иметь освобождённого главного тренера сборной
Capral
Capral
25 сентября в 23:39
Лобановский совмещал работу в сборной и клубе, но при этом, 90% киевлян были в сборной.
dimir
dimir
25 сентября в 23:31
Пукан рванул у Юран.
sv_1969
sv_1969
25 сентября в 22:54, ред.
Ну пока отстранееы это не страшно
68492f2dpr5b
68492f2dpr5b
25 сентября в 22:53
Все правильно, но в нынешнем положении....
Таганский
Таганский
25 сентября в 22:49
Абсолютно согласен с Юраном - каждый должен заниматься своим делом, желательно одним, где нужно полностью ему отдаваться с головой.. тогда и порядок будет везде и во всем..
Да и разговоров поубавится про то, что Ростов высоко идет в таблице из-за тренера сборной..
Гость
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