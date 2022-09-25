Юран — о Карпине: «Работать нужно или в сборной, или в клубе»

Бывший тренер «Химок» высказался о совмещении работы в «Ростове» и сборной России.

Моё личное мнение: тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной. Всё равно где-то конфликт интересов. Главный тренер команды должен охватывать чемпионаты, когда идут туры. Помощники — это хорошо, но они должны непосредственно смотреть. Однозначно нужно определиться: работать или в сборной, или в клубе.