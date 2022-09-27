Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Соболев, Мостовой и Полоз номинированы на звание лучшего игрока месяца РПЛ

вчера, 12:29

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего игрока по итогам сентября.

В этом сезоне лучших игроков, тренеров и голы выбирают по итогам трёх голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трёх голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком сентября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

На награду претендуют:

Дмитрий Полоз («Ростов») — 3 матча, 3 гола

Александр Соболев («Спартак») — 3 матча, 3 гола

Андрей Мостовой («Зенит») — 3 матча, 2 гола и 1 результативная передача

Никита Бурмистров («Сочи») — 3 матча, 3 результативные передачи

Лукас Вера («Оренбург») — 3 матча, 3 результативные передачи

Соболев, Мостовой и Полоз номинированы на звание лучшего игрока месяца РПЛ

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноГризманн – лучший игрок «Атлетико» в сентябре
Сегодня, 11:27
ОфициальноПомазун — лучший игрок «Урала» в июле-августе
Вчера, 10:11 Фото
Юнец из «Виллы» хочет обогнать Де Брюйне. Рассказываем, кто станет лучшим игроком сентября в АПЛ
23 сентябряМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Эриксен признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»
23 сентября
ОфициальноСака — игрок года в Англии
23 сентября
Неймар — лучший игрок месяца в Лиге 1
22 сентября
Сортировать
Все комментарии
008Maximus
008Maximus
вчера в 16:43
Почему я написал "только не соболев". Да даже не поигре.
Его повидение, мимика. Он пришёл в футбол играть, а не на в*йну, не на разборку во дворе. Как собака дворовая зубы скалит, быдло вообщем. Уберите от экранов детей, соболев на поле.
Nottrow
Nottrow
вчера в 15:13, ред.
Мостовой и Полоз понятно, а Соболев здесь с какой стати? Команда на пятом месте, и никой перспективы, как он может быть лучшим?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:57
"Мадам" я бы уступил место.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:47
Всем выдайте по деревянной медали и успокойтесь.
STVA 1
STVA 1 ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 13:24
Поддерживаю Вас!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:23
Соболев! Все голы с игры!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:11
Полоз и Соболев на мой субъективный взгляд лучшие .
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:00
Радует,что в списке один легионер,значит,ростут ребята!!
zooveterinar
zooveterinar ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:59
Да,ему же скоро на пенсию пора,куда взрослеть!
протон
протон ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 12:54
Соболеву нужно повзрослеть.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:51
Конечно Соболев - самые важные голы !
1viking17
1viking17 ответ 008Maximus (раскрыть)
вчера в 12:50
Согласен - только не Соболев
008Maximus
008Maximus
вчера в 12:40
Только не соболев
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:34
Вера без вараинтов
протон
протон
вчера в 12:33
Дмитрий Полоз однозначно!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 