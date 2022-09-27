Соболев, Мостовой и Полоз номинированы на звание лучшего игрока месяца РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего игрока по итогам сентября.
В этом сезоне лучших игроков, тренеров и голы выбирают по итогам трёх голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трёх голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком сентября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.
На награду претендуют:
Дмитрий Полоз («Ростов») — 3 матча, 3 гола
Александр Соболев («Спартак») — 3 матча, 3 гола
Андрей Мостовой («Зенит») — 3 матча, 2 гола и 1 результативная передача
Никита Бурмистров («Сочи») — 3 матча, 3 результативные передачи
Лукас Вера («Оренбург») — 3 матча, 3 результативные передачи
Его повидение, мимика. Он пришёл в футбол играть, а не на в*йну, не на разборку во дворе. Как собака дворовая зубы скалит, быдло вообщем. Уберите от экранов детей, соболев на поле.
Его повидение, мимика. Он пришёл в футбол играть, а не на в*йну, не на разборку во дворе. Как собака дворовая зубы скалит, быдло вообщем. Уберите от экранов детей, соболев на поле.