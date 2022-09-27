Соболев, Мостовой и Полоз номинированы на звание лучшего игрока месяца РПЛ

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вчера, 12:29

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего игрока по итогам сентября.

В этом сезоне лучших игроков, тренеров и голы выбирают по итогам трёх голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трёх голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком сентября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ .

На награду претендуют:

(«Ростов») — 3 матча, 3 гола

(«Спартак») — 3 матча, 3 гола

(«Зенит») — 3 матча, 2 гола и 1 результативная передача

(«Сочи») — 3 матча, 3 результативные передачи

(«Оренбург») — 3 матча, 3 результативные передачи