Юнец из «Виллы» хочет обогнать де Брюйне. Рассказываем, кто станет лучшим игроком сентября в АПЛ

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вчера, 22:25

Номинированы 6 футболистов.

В Англии продолжают решать, кого назвать лучшим игроком сентября в чемпионате. Список номинантов вызывает вопросы – их вклад приносил командам победы, но есть еще несколько футболистов, достойных этого звания.

Юнец из «Астон Виллы», середняки и де Брюйне с Рэшфордом

Выбирать предстоит из шести игроков – Джейкоба Рэмзи («Астон Вилла»), Кевина де Брюйне («Манчестер Сити»), Филиппа Биллинга («Борнмут»), Алекса Ивоби («Эвертон»), Пьера-Эмиля Хейбьерга («Тоттенхэм») и Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»).

Если убрать за скобки англичанина «красных дьяволов» и бельгийца, яркость которых в сентябре не вызвала сомнений, внимание прежде всего стоит обратить на Рэмзи. В команде Стивена Джеррарда собрался довольно возрастной по меркам АПЛ коллектив, поэтому 21-летний полузащитник на их фоне смотрится необычно. Джейкоб проводит в статусе игрока основы второй сезон. Именно его гол помог «Астон Вилле» вырвать победу с «Саутгемптоном». С «Манчестер Сити» удалось сыграть вничью за счет его ассиста, да притом какого! При плотной опеке Рэмзи отдал достаточно сильную поперечную передачу прямо под удар Леону Бэйли.

Рэшфорд – фаворит из-за его перформанса против «Арсенала». Отличная реализация моментов, которые для него создали Эриксен и Фернандеш, и голевой пас на дебютный гол Антони. Маркусу явно не хватает стабильности, но мы оцениваем конкретный двухматчевый отрезок сентября – на этом этапе он делал разницу. Да и главный тренер Эрик тен Хаг от него в восторге:

Мы все еще можем улучшить наши качества, прессинг, можем быть более уверенными в борьбе за мяч, не отдавать его. Антони и Рэшфорд играли великолепно, постоянно представляя угрозу, я знаю, что наше нападение действительно сильно — они креативны и быстры.

Де Брюйне с его статусом главного диспетчера «Сити» вообще не должен выпадать из таких списков – он, как и Рэмзи отличился голевой передачей в очном поединке «горожан» и «Астон Виллы». Благодаря появлению Холанда Кевин может сконцентрироваться на доставке мяча под удар. Три ассиста в двух матчах – солидный показатель.

Голы Биллинга «Ньюкаслу» и «Ноттингему» держат на плаву «Борнмут», хотя команда имеет очевидные проблемы с составом. А вот Ивоби и Хейбьерга можно было бы заменить, есть и более очевидные претенденты.

Кристиан Эриксен

Еще можно поспорить, кто внес больший вклад в победу МЮ над «Арсеналом» — Рэшфорд эталонно завершал атаки, но именно Кристиан создавал опасность первым пасом. Датчанин в целом проводит яркий отрезок в составе манкунианцев. У него крайне разнообразный функционал: если нужно численное преимущество, смещается на фланг к Санчо с Маласией, не справляется МакТоминэй (что происходит редко) – опускается в опорную зону.

Эриксен приложил ногу ко всем голам «Юнайтед» «Арсеналу». В первом под давлением нашел свободного Бруну в центре, во втором – в аналогичной ситуации отдал на Фернандеша, в третьем убежал 2-в-0 с Маркусом и вывел его на пустые ворота.

Наравне с Кристианом выделить можно разве что Бруну Фернандеша, который также был включен в каждый из голевых эпизодов.

Александар Митрович

Его гола не хватило для того, чтобы спасти ничью с «Тоттенхэмом», но как же Алекс органичен в системе Марку Силвы! Не выпадает из командного прессинга, отлично пользуется габаритами и хорош в работе с мячом.

Сербский нападающий бьет по воротам даже чаще, чем Холанд – он лидирует в лиге по этому показателю. И успешнее кого-либо борется за мяч в воздухе (по 6 удачных попыток за матч). Если смотреть статистику конкретно за сентябрь, на счету Митровича 9 ударов и 7 верховых единоборств. Единственное очевидное препятствие к попаданию в топ – спад результативности.

Харри Кейн/Хын-Мин Сон

Оба игрока «шпор» показали сопоставимую результативность против «Лестера» и «Фулхэма». У корейца хет-трик, в активе англичанина – 2 гола и ассист. Вот, что думает о результативности Сона Антонио Конте:

Сон выступил просто фантастически, забив трижды. Это странно: до этого матча он не забил ни разу, а сегодня оформил хет-трик за полчаса.

Харри делал разницу в обоих матчах, а хавбек блеснул в одном. И тот, и другой лидируют в «Тоттенхэме» по числу ударов за матч (3.4 у Кейна против 3-х у Сона) и ключевым передачам (2.3 и 1.9).

Кореец сейчас на пике – минувший сезон был для него лучшим по результативности. А вот Кейну на фоне длительного пребывания в стане лондонцев была необходима встряска – о какой мотивации может идти речь в команде, которая и за выживание не борется, и на трофеи не претендует. Приход Конте как раз дал необходимый заряд мотивации.

«Тоттенхэм» — второй после МЮ клуб с двумя победами в сентябре. Причем «Лестер» они разобрали в разы более убедительно, чем манкунианцы (помог хет-трик Сона). Хотя в 11 лучших по итогам месяца по версии WhoScored они не попадают.

Прогноз Soccer.ru: по яркости выступлений в сентябре безусловный лидер – Рэшфорд. Хотя если смотреть на сами голы, то феноменальных выстрелов он не выдавал. Элегантность результативных действий идет в плюс Кевину де Брюйне. Выбирать эксперты, вероятнее всего, будут из этих двух. И из-за неожиданного скачка «Юнайтед» выберут форварда «красных дьяволов».