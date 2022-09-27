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Семак: «„Спартак“ — один из наших главных соперников на сегодняшний день»

вчера, 15:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 20:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Спартака».

Кубок — конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий с начала сезона. Опять же, «Спартак» — очень хорошая команда. Нас ждет очень интересный матч по многим критериям. Говорил и повторюсь, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры, и это один из наших главных соперников на сегодняшний день.

Помогает ли в подготовке такая частота встреч? Не думаю, что как-то помогает или мешает. Если есть какие-то изменения, мы должны обращать на них внимание. И в «Спартаке» тактические схемы меняются, подбираются оптимальные под игроков, которые есть. Что-то меняется, что-то остается. Не думаю, что это плюс или минус.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:30
Шесть, вместе с главным - Зенитом.
pomor45
pomor45
вчера в 22:29
Семак всё время твердит: не думаю, что. А надо бы подумать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:52
Если провести в этом сезоне между ними ещё десяток матчей,то "Зенит" обязательно влетит.Так гласит теория невероятности.А лучше провести матч после очередной коронации "газовиков".
lotsman
lotsman
вчера в 20:08
Противостояние Зенит - Спартак, всегда интересно.
морозз
морозз
вчера в 19:15
Спартак - главный соперник по титулам, всего лишь! Зенит впереди планеты всей в нашем чемпионате, Миллер может гордиться своей работой!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:59
Да ты что , Спартак для Газпрома это слишком круто.
Ваш уровень Крылья Советов !
dok66
dok66
вчера в 16:08
Это нормально , сделать реверанс в сторону соперника перед игрой . Тем интересней будет игра .
adekvat
adekvat
вчера в 15:58
Ну да у них теперь директор англицкий.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:52
Как обычно, Спартак будет первый тайм упираться, даже 15-30 минут играть первым номером. Во втором тайме по ногам бить ,со злости.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:41
Не вернёт думаю!Сначала надо в руководстве порядок навести!А как это сделать
shlomo
shlomo
вчера в 15:32
Люблю огненные матчи Зенита со Спартаком без всякого упоминания потом о судействе.... ну, или при минимальном упоминании....:))). У Зенита намного сбалансированный состав, + более сыгранный, + скамейка получше. Шансов у Спартака не много, но в последнее время чем меньше у Спартака шансов, тем лучше играют.

Ну а так что, обожаю матчи между этими клубами. Сколько бы не утверждали москвичи, что, мол, не принципиальные это поединки, но большей напряженности, чем между Зенитом и Спартаком нет в нашем футболе сейчас.

И на поле каждый раз искры летят, так как встречаются два коллектива, которые по-настоящему накачаны перед поединком. Очень жду, что Спартак скоро вернет себе былое величие, и мы увидим по-настоящему равные с точки зрения игры зарубы, а не то, что мы не так давно наблюдали...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:21
У вас 5 соперников на сегодняшний день,
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:20
Леща пуляет в сторону Спартака.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:20
Один из...
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