Семак: «„Спартак“ — один из наших главных соперников на сегодняшний день»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Спартака».

Кубок — конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий с начала сезона. Опять же, «Спартак» — очень хорошая команда. Нас ждет очень интересный матч по многим критериям. Говорил и повторюсь, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры, и это один из наших главных соперников на сегодняшний день.

Помогает ли в подготовке такая частота встреч? Не думаю, что как-то помогает или мешает. Если есть какие-то изменения, мы должны обращать на них внимание. И в «Спартаке» тактические схемы меняются, подбираются оптимальные под игроков, которые есть. Что-то меняется, что-то остается. Не думаю, что это плюс или минус.