Семак: «„Спартак“ — один из наших главных соперников на сегодняшний день»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Спартака».
Кубок — конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий с начала сезона. Опять же, «Спартак» — очень хорошая команда. Нас ждет очень интересный матч по многим критериям. Говорил и повторюсь, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры, и это один из наших главных соперников на сегодняшний день.
Помогает ли в подготовке такая частота встреч? Не думаю, что как-то помогает или мешает. Если есть какие-то изменения, мы должны обращать на них внимание. И в «Спартаке» тактические схемы меняются, подбираются оптимальные под игроков, которые есть. Что-то меняется, что-то остается. Не думаю, что это плюс или минус.
Ну а так что, обожаю матчи между этими клубами. Сколько бы не утверждали москвичи, что, мол, не принципиальные это поединки, но большей напряженности, чем между Зенитом и Спартаком нет в нашем футболе сейчас.
И на поле каждый раз искры летят, так как встречаются два коллектива, которые по-настоящему накачаны перед поединком. Очень жду, что Спартак скоро вернет себе былое величие, и мы увидим по-настоящему равные с точки зрения игры зарубы, а не то, что мы не так давно наблюдали...
Ну а так что, обожаю матчи между этими клубами. Сколько бы не утверждали москвичи, что, мол, не принципиальные это поединки, но большей напряженности, чем между Зенитом и Спартаком нет в нашем футболе сейчас.
И на поле каждый раз искры летят, так как встречаются два коллектива, которые по-настоящему накачаны перед поединком. Очень жду, что Спартак скоро вернет себе былое величие, и мы увидим по-настоящему равные с точки зрения игры зарубы, а не то, что мы не так давно наблюдали...