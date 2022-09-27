Петржела: «Допускаю, что Карпин может уехать из России»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Сейчас в российском футболе состояние неопределенности. Карпин никак не комментирует свое будущее в сборной, потому что понимает, что в этом нет смысла. Мысли игроков сейчас не на футбольном поле, в стране очень непростая ситуация. Допускаю, что Карпин может уехать из России. Он будет востребован в некоторых европейских клубах.
В коллективную "эстонию" я включаю десяток стран не претендующих на ведущие роли в первой десятке. Но где у них денежки, Валер??? Вон, уже еврейка два рублика уступает доларю.
В коллективную "эстонию" я включаю десяток стран не претендующих на ведущие роли в первой десятке. Но где у них денежки, Валер??? Вон, уже еврейка два рублика уступает доларю.