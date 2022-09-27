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Петржела: «Допускаю, что Карпин может уехать из России»

вчера, 11:54

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Сейчас в российском футболе состояние неопределенности. Карпин никак не комментирует свое будущее в сборной, потому что понимает, что в этом нет смысла. Мысли игроков сейчас не на футбольном поле, в стране очень непростая ситуация. Допускаю, что Карпин может уехать из России. Он будет востребован в некоторых европейских клубах.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:25
Tаити, Tаити Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:46, ред.
В родную Эстонию-запросто. В остальных странах ему уготована роль чистильщика бутсов футбольных звёзд.

В коллективную "эстонию" я включаю десяток стран не претендующих на ведущие роли в первой десятке. Но где у них денежки, Валер??? Вон, уже еврейка два рублика уступает доларю.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:39
Сейчас Валера не уедет, это не патриотично.
ОПС
ОПС
вчера в 13:09
Да никуда оон не уедет.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:38
много говорит в последнее время Петражела. ему следует занятся своими проблемамми а не лесть в чужой домм
протон
протон
вчера в 12:28
Успокойтесь, дайте делать свою работу, и не судите по первой игре, тем более не наигранный состав. Валера давай!!! Все кто сладко пишет о сборной, такие "профессионалы" своего дела? Терпения и профессионализма.
Гость
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