Кантона назвал двух футболистов, которыми он восхищается

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вчера, 14:10

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» назвал двух игроков, которые вызывают у него восхищение.

Я восхищаюсь Райаном Гиггзом или Паоло Мальдини, каждый из которых 20 лет выступал за одну команду.

Напомним, что за свою карьеру Кантона сменил 8 клубов, повесив бутсы на гвоздь в 30 лет.