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Кантона назвал двух футболистов, которыми он восхищается

вчера, 14:10

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона назвал двух игроков, которые вызывают у него восхищение.

Я восхищаюсь Райаном Гиггзом или Паоло Мальдини, каждый из которых 20 лет выступал за одну команду.

Напомним, что за свою карьеру Кантона сменил 8 клубов, повесив бутсы на гвоздь в 30 лет.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:24, ред.
Кандидаты нормально подобраны, но критерий их оценки в части восхищения..., мягко говоря - не фонтан.
Смысл на первый план выпячивать выслугу лет Мальдини и Гиггза, когда полно хвалебных слов за их футбольные подвиги ?!
протон
протон ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 20:09
Ничего не буду говорить
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:12
согласен полностью футбольная сторона жизни достойна уважения! НО
в человеческом плане оказался Го.ном - спал с женой родного брата...
протон
протон
вчера в 14:14
Райан Гиггз сделал все, чтобы войти в историю британского футбола в статусе легенды с непререкаемым авторитетом. За ним — 24 года игры за «Манчестер Юнайтед», клуб всей его жизни; красивый отказ от сборной Англии ради родного Уэльса, 34 завоеванных трофея, врученный королевой Орден Британской империи. Гиггза уважают все, кто с ним когда-либо пересекался в профессии, он — икона в футбольном мире.
Гость
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