Кантона назвал двух футболистов, которыми он восхищается

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона назвал двух игроков, которые вызывают у него восхищение.
Я восхищаюсь Райаном Гиггзом или Паоло Мальдини, каждый из которых 20 лет выступал за одну команду.
Напомним, что за свою карьеру Кантона сменил 8 клубов, повесив бутсы на гвоздь в 30 лет.
Смысл на первый план выпячивать выслугу лет Мальдини и Гиггза, когда полно хвалебных слов за их футбольные подвиги ?!
Смысл на первый план выпячивать выслугу лет Мальдини и Гиггза, когда полно хвалебных слов за их футбольные подвиги ?!
в человеческом плане оказался Го.ном - спал с женой родного брата...
в человеческом плане оказался Го.ном - спал с женой родного брата...