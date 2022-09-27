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Испания победила Португалию и вышла в полуфинал Лиги наций

вчера, 23:40
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Испании вырвала победу над Португалией со счетом 1:0 в шестом туре Лиги наций.

Победный гол на 88-й минуте матча забил Альваро Мората. Испания благодаря этой победе выиграла группу и вышла в полуфинал Лиги наций.

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26 сентября
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:12
О, Марата...!!!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:00
Я последние месяцы, часто вижу негативные комментарии от пользователей о Роналду. Кто называет: балласт, кто бревном. Я честно, скажу, что давно не смотрел матчи с его участием, наверное, последний раз смотрел, когда он в сборной на ЧЕ выступал, точно не помню. Он действительно сдал или фаны, болельщики принижают его игру? Ведь он капитан и лидер сб.португалии. А о нем пишут, как будьто пишут о Дзюбе или о Кокорине
Dauletbek
Dauletbek ответ avici_liverpool (раскрыть)
сегодня в 09:54
Мората, как Мориентес, не сказал бы что он бревно
Kolenok
Kolenok ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 09:46
В конце матча чуть не заплакал,столько моментов запорол!
ABir
ABir
сегодня в 09:03
Красная фурия!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 07:36
Испания подтверждает свой высокий статус!
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 06:58
Энрике все таки топовый тренер. С таким бревном в составе как мората выйти в полуфинал - это качественное достижение.

Сантуш - это отдельная история. Он до сих пор думает, что у него состав 2016 года и что надо играть от обороны, хотя у него топ состав с исполнителями мирового класса, которых он заставляет своей бездарной тактикой парковать автобус
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:08
На Роналду было много надежд.
72622xfzqgpw
72622xfzqgpw
сегодня в 05:27
Испания смогла.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:27
Криш совсем никакой!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:44, ред.
Воскресный "катарский" пролет от Сербии сменился вторничным "праздником" от Испании... И всё это в решающих матчах у себя на родине и с бревном в составе... Португальские журналисты умнее Сантуша... Factos... P.S. Говорят 🐓 опять повязочку швырнул...
Comentarios
Comentarios ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:35
А че с ним
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 00:23
Молодцы испанцы!
Elliada
Elliada
вчера в 23:47
Как и говорили португальские СМИ, Роналду обуза сборной. Просили же оставить его на лавке, но нет, Сантуш бесхребетный.
3ton
3ton
вчера в 23:43, ред.
Как и ожидалось Испания победила.
Португалия жалкое зрелище с Роналду в основе.
Вся игра сборной зациклина на Роналду , а не на игре.
Не самым сильным составом Испанцы пробились в ПО
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:42
Молодцы Испания,не подвели!
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