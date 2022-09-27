Испания победила Португалию и вышла в полуфинал Лиги наций

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вчера, 23:40

Сборная Испании вырвала победу над Португалией со счетом 1:0 в шестом туре Лиги наций.

Победный гол на 88-й минуте матча забил Альваро Мората. Испания благодаря этой победе выиграла группу и вышла в полуфинал Лиги наций.