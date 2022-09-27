Испания победила Португалию и вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная Испании вырвала победу над Португалией со счетом 1:0 в шестом туре Лиги наций.
Победный гол на 88-й минуте матча забил Альваро Мората. Испания благодаря этой победе выиграла группу и вышла в полуфинал Лиги наций.
|Португалия0 : 1Испания
|Матч завершен
Сборная Испании вырвала победу над Португалией со счетом 1:0 в шестом туре Лиги наций.
Победный гол на 88-й минуте матча забил Альваро Мората. Испания благодаря этой победе выиграла группу и вышла в полуфинал Лиги наций.
Сантуш - это отдельная история. Он до сих пор думает, что у него состав 2016 года и что надо играть от обороны, хотя у него топ состав с исполнителями мирового класса, которых он заставляет своей бездарной тактикой парковать автобус
Сантуш - это отдельная история. Он до сих пор думает, что у него состав 2016 года и что надо играть от обороны, хотя у него топ состав с исполнителями мирового класса, которых он заставляет своей бездарной тактикой парковать автобус
Португалия жалкое зрелище с Роналду в основе.
Вся игра сборной зациклина на Роналду , а не на игре.
Не самым сильным составом Испанцы пробились в ПО
Португалия жалкое зрелище с Роналду в основе.
Вся игра сборной зациклина на Роналду , а не на игре.
Не самым сильным составом Испанцы пробились в ПО