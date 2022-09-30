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Тен Хаг: «Мы будем играть не против Холанда, а против „Ман Сити“»

вчера, 19:51
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 16:00 Не начался

Наставник МЮ Эрик тен Хаг готовится к матчу против «Манчестер Сити» в рамках АПЛ.

Мы будем играть не против Холанда, а против «Ман Сити». Если будем действовать как команда, то сможем победить соперника.

Мы уверены в своих силах.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 02:42
Шансы Юнайтед в дерби минимальны.
Elliada
Elliada
вчера в 22:46
Сити не Ливерпуль или Арсенал. Камень от камня от МЮ не останется
shur
shur
вчера в 22:39
...2:1 МЮ ...!
Брулин
Брулин
вчера в 20:00
Холанд дубль. 100%. Сити -1,5.
Гость
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