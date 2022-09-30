Тен Хаг: «Мы будем играть не против Холанда, а против „Ман Сити“»

Наставник МЮ Эрик тен Хаг готовится к матчу против «Манчестер Сити» в рамках АПЛ.
Мы будем играть не против Холанда, а против «Ман Сити». Если будем действовать как команда, то сможем победить соперника.
Мы уверены в своих силах.
|Манчестер Сити-:-Манчестер Юнайтед
|Завтра в 16:00 Не начался
Наставник МЮ Эрик тен Хаг готовится к матчу против «Манчестер Сити» в рамках АПЛ.
Мы будем играть не против Холанда, а против «Ман Сити». Если будем действовать как команда, то сможем победить соперника.
Мы уверены в своих силах.