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Умер бывший футболист «Спартака» Андрей Рубин

сегодня, 14:05

На 44-м году жизни умер бывший футболист «Спартака», «Шинника» и сборной Латвии Андрей Рубин. Об этом сообщает латвийская футбольная федерация на своем официальном сайте:

Латвийская федерация футбола (ЛФФ) скорбит вместе с футбольным сообществом Латвии и родственниками Андрея Рубина, поскольку один из лучших латвийских футболистов в истории безвременно скончался в возрасте 43 лет… Год назад вместе со многими партнерами по легендарной сборной Латвии на чемпионате Европы 2004 года Андрей Рубин принял участие в «Матче легенд», посвящённом столетию ЛФФ, забив единственный гол латвийской команды легенд.

Информация о прощании с Андреем Рубиным последует позднее.

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