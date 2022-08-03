Умер бывший футболист «Спартака» Андрей Рубин

На 44-м году жизни умер бывший футболист «Спартака», «Шинника» и сборной Латвии . Об этом сообщает латвийская футбольная федерация на своем официальном сайте:

Латвийская федерация футбола (ЛФФ) скорбит вместе с футбольным сообществом Латвии и родственниками Андрея Рубина, поскольку один из лучших латвийских футболистов в истории безвременно скончался в возрасте 43 лет… Год назад вместе со многими партнерами по легендарной сборной Латвии на чемпионате Европы 2004 года Андрей Рубин принял участие в «Матче легенд», посвящённом столетию ЛФФ, забив единственный гол латвийской команды легенд.

Информация о прощании с Андреем Рубиным последует позднее.