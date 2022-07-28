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Леманн бензопилой повредил гараж соседа

сегодня, 09:12

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн проник на территорию своего соседа и при помощи бензопилы повредил гараж.

Немец проживает у озера Штарнберг. Бывшему вратарю не понравилось, что часть гаража соседа занимает его участок. Леманн оборвал кабель камеры, однако та продолжила работать от аккумулятора. Устройство зафиксировало, как Леманн обрезал балки крыши сооружения. Соседи подали обращение в полицию, на данный момент правоохранительные органы проверяют причастность Леманна к более ранним повреждениям гаража.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 10:35
Всё из-за бестолковых германских кадастровых инженеров.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:28
Пускай запиливает!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:43
Учёные правду сказали, с головой непорядок.
David Young
David Young ответ 5prw8jq64tgm (раскрыть)
сегодня в 09:30
)
5prw8jq64tgm
5prw8jq64tgm
сегодня в 09:27
эксклюзивные кадры. Леманн проник в гараж соседа
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:26
С пьяну чего не бывает)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:26
Есть не единичные твари, по имени "сосед", которые всегда и постоянно просятся на знакомство с бензопилой...
Решение вопроса гуманными методами очень сложновыполнимая задача - заход в суд с адвокатом (если есть юридическое образование заявление можно подать и самому, нет - только с адвокатом) полста тыщщщ деревянных и реальная перспектива погрязнуть в разборках на года, если не остановит инфаркт или инсульт... Вот и приходится подручными средствами устанавливать межевую демократию))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:14
Вот кто головой часто играет и у кого сотрясение мозга!
Гость
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