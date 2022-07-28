Леманн бензопилой повредил гараж соседа

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сегодня, 09:12

Бывший голкипер сборной Германии проник на территорию своего соседа и при помощи бензопилы повредил гараж.

Немец проживает у озера Штарнберг. Бывшему вратарю не понравилось, что часть гаража соседа занимает его участок. Леманн оборвал кабель камеры, однако та продолжила работать от аккумулятора. Устройство зафиксировало, как Леманн обрезал балки крыши сооружения. Соседи подали обращение в полицию, на данный момент правоохранительные органы проверяют причастность Леманна к более ранним повреждениям гаража.