Леманн бензопилой повредил гараж соседа

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн проник на территорию своего соседа и при помощи бензопилы повредил гараж.
Немец проживает у озера Штарнберг. Бывшему вратарю не понравилось, что часть гаража соседа занимает его участок. Леманн оборвал кабель камеры, однако та продолжила работать от аккумулятора. Устройство зафиксировало, как Леманн обрезал балки крыши сооружения. Соседи подали обращение в полицию, на данный момент правоохранительные органы проверяют причастность Леманна к более ранним повреждениям гаража.
Решение вопроса гуманными методами очень сложновыполнимая задача - заход в суд с адвокатом (если есть юридическое образование заявление можно подать и самому, нет - только с адвокатом) полста тыщщщ деревянных и реальная перспектива погрязнуть в разборках на года, если не остановит инфаркт или инсульт... Вот и приходится подручными средствами устанавливать межевую демократию))
Решение вопроса гуманными методами очень сложновыполнимая задача - заход в суд с адвокатом (если есть юридическое образование заявление можно подать и самому, нет - только с адвокатом) полста тыщщщ деревянных и реальная перспектива погрязнуть в разборках на года, если не остановит инфаркт или инсульт... Вот и приходится подручными средствами устанавливать межевую демократию))