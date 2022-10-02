Сёмин: «Виктор Ганчаренко переиграл „Локомотив“ по всем показателям»

Бывший тренер «Локомотива» уверен, что руководство и тренерский штаб московского клуба должны уйти в отставку. В матче 11-го тура РПЛ «железнодорожники» уступили «Уралу» (2:4).

Плюсы? Хорошо очень играл «Урал». Виктор Ганчаренко переиграл «Локомотив» по всем показателям. «Урал» сейчас – совершенно другая команда. Что касается «Локомотива», какой сегодня может быть плюс. Проигрывать 2:4, когда могло быть 2:8. Это благодаря Худякову, он не был виноват ни в одном голе.

Циннбауэр? У меня нет видения что клуб хочет сделать, какая стратегия. Ее нет. Идет полная деградация команды. Баринов, Миранчук и Изидор стали играть лучше? Нет. Изидор играет хуже, чем он пришел. Каждый футболист играет хуже, чем его потенциал. Исключение – Худяков.

Я бы предложил руководителям всем посмотреть команду, которую они взяли два года назад. Что за этот период они сделали? Мне кажется, сплошной негатив. Ну не справляются люди, это не для них. Плутник, Цорн, Леонченко и весь тренерский штаб должны собраться и сказать, что они не справились, и уйти. Руководить должны люди, которые разбираются в футболе. Готов ли я? Нет, давайте не будем на эту тему говорить.