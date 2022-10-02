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Сёмин: «Виктор Ганчаренко переиграл „Локомотив“ по всем показателям»

вчера, 08:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин уверен, что руководство и тренерский штаб московского клуба должны уйти в отставку. В матче 11-го тура РПЛ «железнодорожники» уступили «Уралу» (2:4).

Плюсы? Хорошо очень играл «Урал». Виктор Ганчаренко переиграл «Локомотив» по всем показателям. «Урал» сейчас – совершенно другая команда. Что касается «Локомотива», какой сегодня может быть плюс. Проигрывать 2:4, когда могло быть 2:8. Это благодаря Худякову, он не был виноват ни в одном голе.

Циннбауэр? У меня нет видения что клуб хочет сделать, какая стратегия. Ее нет. Идет полная деградация команды. Баринов, Миранчук и Изидор стали играть лучше? Нет. Изидор играет хуже, чем он пришел. Каждый футболист играет хуже, чем его потенциал. Исключение – Худяков.

Я бы предложил руководителям всем посмотреть команду, которую они взяли два года назад. Что за этот период они сделали? Мне кажется, сплошной негатив. Ну не справляются люди, это не для них. Плутник, Цорн, Леонченко и весь тренерский штаб должны собраться и сказать, что они не справились, и уйти. Руководить должны люди, которые разбираются в футболе. Готов ли я? Нет, давайте не будем на эту тему говорить.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 10:10
Локомотив летит под откос. Стрелочник перепутал направления и перевёл стрелку не на тот путь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:56
Теперь все знают,что способности Вити,плюс пару удалений у соперника,способны принести ему победу над любым клубом.
Ну ладно бы,если второй и третий абзац обсуждать,но первый совершенно здесь неуместен.
79ba3zddy6am
79ba3zddy6am
вчера в 09:30
Роль тренера велика!
112910415
112910415
вчера в 09:29
Палыч ждёт предложения
Caniggia
Caniggia ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 09:24, ред.
Может Черевченко. Ну вообще, я имел ввиду прежде всего, Юрана, Талалаева или родных для Локо Лоськова и Пашинина, у которых, кстати, уже неплохо получалось после увольнения Николича. Но надо понимать, что вряд ли кто-то из них согласится идти в Локо главным тренером, если помимо всего теперешнего тренерского штаба из руководства команды не будет изгнана эта преступная воровская шайка из трёх человек, которых назвал Палыч. Им точно наплевать на футбол. они там промышляют другими своими грязными делишками.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 09:16, ред.
Например Черевченко
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:10
Палыч всё в точку сказал. Локо вместе с его игроками просто деградировал и отхватил по заслугам, хотя счёт мог быть ещё более крупным. Хочется отметить Гончаренко и прогресс его Урала. Тренер ставит на глазах у всех очень приличную игру команде, которую совсем недавно ни во что не ставили и уже отправили в Первую Лигу. Хочется отметить отличную игровую дисциплину, максимальную самоотдачу и понимание игроков, что они должны делать на поле, в какой футбол играть. Вообщем, Урал Гончаренко явно на пути выхода из опасных зон вылета и стыков. А заменить его там, судя по всему, должен как раз Локо, если ничего не будет менять. И ещё Палыч, кажется, ясно сказал, что он не собирается возвращаться и это правильно! Есть другие достойные тренеры. Урал с заслуженной победой, а Локо побыстрее встать на другой путь и возвращаться в элиту российского футбола!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:02
Шпалыч готовит место для очередного возвращения...
yxdcfgshw8ej
yxdcfgshw8ej
вчера в 08:53
вот так разнес все руководство клуба, прислушаются ли...
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