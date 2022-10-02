Круговой: «К сожалению, в Кубке у нас что-то пока идёт не очень»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о выступлении команды в Кубке России.
К сожалению, в Кубке у нас что-то пока идет не очень. Крайне плохая статистика и по результативности, и в обороне: пять пропустили и всего два забили. Моменты свои не реализуем. А когда уступаем в счёте, бежим отыгрываться и снова пропускаем на контратаках. Обидно, конечно. Но мы сделаем выводы и в оставшихся матчах Кубка будем выходить на поле по-другому.
Был ли серьёзный разговор в раздевалке после матча со «Спартаком»? Тут нет ничего необычного. Мы всегда разговариваем в раздевалке — после победных матчей тоже. Главное — вынести из поражения от «Спартака» что-то рациональное. А там есть что взять. Ну и главное — не унывать.
Нельзя даже с явным бюджето-составным преимуществом просто забирать все титулы....это не способствует развитию и популярности отдельно взятого вида спорта...не к чему иметь ответ на вопрос о хозяине всех титулов ещё до начала старта данных соревнований...
Вовремя "поделиться"..."нечаянно оступиться" - значит доставить радость внезенитовской аудитории...иначе через пяток-десяток сезонов чемп будет интересен только поклонникам одной команды....)))...а система этого допустить не может....
Зато сейчас все счастливы....
И в столице думают что сильней Зенита....
И от Питера не убыло...там то знают кто сильней...
Семаку думаю вообще трудней всех....
Ибо всем другим тренерам надо просто стараться выигрывать...
А Семаку надо ещё и делиться..)))
Нельзя даже с явным бюджето-составным преимуществом просто забирать все титулы....это не способствует развитию и популярности отдельно взятого вида спорта...не к чему иметь ответ на вопрос о хозяине всех титулов ещё до начала старта данных соревнований...
Вовремя "поделиться"..."нечаянно оступиться" - значит доставить радость внезенитовской аудитории...иначе через пяток-десяток сезонов чемп будет интересен только поклонникам одной команды....)))...а система этого допустить не может....
Зато сейчас все счастливы....
И в столице думают что сильней Зенита....
И от Питера не убыло...там то знают кто сильней...
Семаку думаю вообще трудней всех....
Ибо всем другим тренерам надо просто стараться выигрывать...
А Семаку надо ещё и делиться..)))
Так что уточняйте в следующий раз, кто конкретно виноват в неудаче.
Так что уточняйте в следующий раз, кто конкретно виноват в неудаче.