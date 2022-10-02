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Круговой: «К сожалению, в Кубке у нас что-то пока идёт не очень»

вчера, 10:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о выступлении команды в Кубке России.

К сожалению, в Кубке у нас что-то пока идет не очень. Крайне плохая статистика и по результативности, и в обороне: пять пропустили и всего два забили. Моменты свои не реализуем. А когда уступаем в счёте, бежим отыгрываться и снова пропускаем на контратаках. Обидно, конечно. Но мы сделаем выводы и в оставшихся матчах Кубка будем выходить на поле по-другому.

Был ли серьёзный разговор в раздевалке после матча со «Спартаком»? Тут нет ничего необычного. Мы всегда разговариваем в раздевалке — после победных матчей тоже. Главное — вынести из поражения от «Спартака» что-то рациональное. А там есть что взять. Ну и главное — не унывать.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:32
Как скромно футболист высказался об игре команды в Кубке: " у нас". У кого это у нас ? Легионеры играли на своём высоком уровне, а вот россияне играли как обычно, т.е. слабенько. В чемпионате команда "вылазила" только за счёт ребят из Южной Америки, которым вы игру "не портили", но как только их заменили на отечественных футболистов, сразу же стала видна несостоятельность последних.
Так что уточняйте в следующий раз, кто конкретно виноват в неудаче.
ДСА
ДСА
вчера в 14:23
Премиальные наверное ниже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:50
Нельзя быть жадным...
Нельзя даже с явным бюджето-составным преимуществом просто забирать все титулы....это не способствует развитию и популярности отдельно взятого вида спорта...не к чему иметь ответ на вопрос о хозяине всех титулов ещё до начала старта данных соревнований...
Вовремя "поделиться"..."нечаянно оступиться" - значит доставить радость внезенитовской аудитории...иначе через пяток-десяток сезонов чемп будет интересен только поклонникам одной команды....)))...а система этого допустить не может....

Зато сейчас все счастливы....
И в столице думают что сильней Зенита....
И от Питера не убыло...там то знают кто сильней...

Семаку думаю вообще трудней всех....
Ибо всем другим тренерам надо просто стараться выигрывать...
А Семаку надо ещё и делиться..)))
112910415
112910415
вчера в 12:29
продолжайте в том же духе
lotsman
lotsman
вчера в 12:26
Вы в чемпионате не оплошайте. Сегодня встреча с Ростовом, а они тоже идут без поражений.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 11:23
Такие кубки нужны в основном спартаку, в другом он не способен.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:15
Правильнее сказать не "идёт не очень", а очень не идёт".
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:12
Всё хорошо Данила)))
Vadik
Vadik
вчера в 11:10
"К сожалению, в Кубке у нас что-то пока идет не очень..." Это потому что у вас дилетантский подход к своей работе за которую вы бешенные деньги получаете! Вам уже Спартак не соперник? Ну тогда ещё и без чемпионства останетесь. Ребята, меняйте отношение к своей работе и всё будет хорошо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:09
Пойдём более лёгким путём...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:07
Расслабились ребятки.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:05
Слишком булки расслабили на фоне всеобщего вручения вам уже сейчас золотых медалей ЧР. Ну это хорошо. Расслабляйтесь и дальше, вам же Семак не указ и не авторитет. Начнёте получать по щам и в чемпионате!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:55
Сегодня Георгиевич покажет вам то, что и в чемпионате у вас идёт не так.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:41
Добрый день! Почему вип не присваиваете по итогам конкурса?
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