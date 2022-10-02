«Зенит» обыграл «Ростов» в центральном матче 11-го тура РПЛ

«Зенит» в рамках центрального матча 11-го тура РПЛ победил на своём поле «Ростов» со счётом 3:1.
На гол Малкома ответил Николай Комличенко, но далее «Зениту» принесли победу точные удары Вендела и Далера Кузяева.
«Зенит» лидирует, «Ростов» находится на третьем месте с отставанием в 7 очков.
Очень много брака в передачах..
Перепасовки между защитниками и вратарем У и В своей штрафной, конечно, смотрится креативненько, но все действия должны быть настолько отточены, чтобы ни у кого из болел сердце не замирало.. когда-то можно и "доиграться"..
Это минимум того, что я увидел в поражении Ростова сегодня..
Да, играли достойно, но все это было не более 70 минут.. А мы привыкли видеть Ростов, бьющимся 90+..
Надеюсь, это мы еще увидим..
Очень много брака в передачах..
Перепасовки между защитниками и вратарем У и В своей штрафной, конечно, смотрится креативненько, но все действия должны быть настолько отточены, чтобы ни у кого из болел сердце не замирало.. когда-то можно и "доиграться"..
Это минимум того, что я увидел в поражении Ростова сегодня..
Да, играли достойно, но все это было не более 70 минут.. А мы привыкли видеть Ростов, бьющимся 90+..
Надеюсь, это мы еще увидим..