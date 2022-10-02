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«Зенит» обыграл «Ростов» в центральном матче 11-го тура РПЛ

вчера, 18:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Зенит» в рамках центрального матча 11-го тура РПЛ победил на своём поле «Ростов» со счётом 3:1.

На гол Малкома ответил Николай Комличенко, но далее «Зениту» принесли победу точные удары Вендела и Далера Кузяева.

«Зенит» лидирует, «Ростов» находится на третьем месте с отставанием в 7 очков.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:43
Нужная победа Зенита. Ростов не случайно находится в тройке и команда у Карпина крепкая. Думаю в Ростове Зениту будет тяжко, от того и интереснее матч получится.
112910415
112910415
вчера в 21:07
такова жизнь
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:49
Зеннит может так выиграть
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:41
За игрой "Зенита" интересно наблюдать только потому, что её украшают действия южноамериканцев. Невозможно представить, чтобы российский футболист сыграл так, как сыграл Малколм, забивая первый мяч. Да и пас на Кузяева чего стОит.
Наших ребят не видно совсем. Складывается впечатление, что иностранцам они "нужны" только с целью подыгрыша. Даже к исполнение штрафных вблизи (простите за тавтологию) штрафной площади соперника они не допускают россиян. Означает это только одно: иностранцы понимают, что всю основную работу на поле делают они, а потому им выписан главным тренером карт - бланш во всех компонентах игры. Пусть будет так.
ДСА
ДСА
вчера в 20:37
Тут Валера уже не сдюжил.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:19
Бразильцы плохие потому что их много)...
Palex
Palex ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 20:17
Это мы слышим со времён Халка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:15
Бразильцы плохие потому что забивают ???

У вас то у самих...если убрать все голы Промеса....было бы место 12-е....13-е....

Сильные леги решают...так было...так есть...
Сам же наверное видел...без Малкома,Вендела,Клаудиньо и Барриоса у соперника и Абаскаль - Гвардиола...)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:57
Что тут сказать? Всё по делу! Жаль, что после второго гола Зенита, Ростов просто бросил играть и только защищался до конца игры, пропустив и 3-й, как - будто Зениту надо было больше в эти оставшиеся минуты. чем Ростову. Ну ладно, результат ожидаемый, Ростов терпит первое поражение только в 11-м туре, идя на 2-м месте и это очень хороший результат для Карпина и К*, учитывая их условия передвижения по российским городам.
Аспект
Аспект
вчера в 19:55
Против лома нет приема -
Денег больше у Газпрома.
Но нормальный человек
Не топит за политпроект.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:42
Это было предсказуемо. Теперь Дон потечёт вспять.
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:27
Elliada
Elliada
вчера в 19:27
Зато в Кубке отгребли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:26
Отрыв от второго места увеличился...
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:16
Главное болельщики довольны
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:13
Да ужжж, это вам не Самара !
pp6uwpgj8t5g
pp6uwpgj8t5g
вчера в 19:09
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas...
    вчера в 19:02, ред.
    Играли родные для меня команды. Но одна роднее. Что ж, против лома нет приема, а другого лома нет... И никто не рванёт этот поток из Газпрома, так как он в территориальных водах Зенита... За сим утираюсь...
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 18:46
    Обычно Ростов добавлял в концовке,а сегодня сдулся и пропустил два мяча.Ни чего страшного в поражение не вижу,даже у таких грандов как МС бывают спады.Уверен гонка за чемпионство продолжится.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 18:45
    Это была хорошая игра на полтора тайма. На последние полтайма Ростов сдох.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 18:43
    Я ещё перед началом чемпионата писал что Зенит станет чемпионом
    Планомерно обыграли в чемпионате ЦСКА, Спартак, Ростов. В запасе у Зенита сидят игроки которые играли бы в основе в других клубах
    По бюджету и составу Зенит на порядок выше остальных команд. Так что всё закономерно
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 18:41
    Весной Ростова не будет и в пятёрке
    Брулин
    Брулин
    вчера в 18:40
    Барриос зверюга. Видно, что ему не всё равно.
    Боец каких поискать
    pomor45
    pomor45 ответ Таганский (раскрыть)
    вчера в 18:38
    Все надеются, а прежде всего Зенит.
    makkie
    makkie
    вчера в 18:38
    Ростов бился, но на весь матч возможностей не хватило.
    Зенит элементарно сильнее по составу, сыгранности и обойме. Да и фактор домашнего стадиона играет роль. Плюс ошибки в защите сказались.

    Тем не менее, смотреть было интересно!
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 18:37
    Скоро снежок пойдет,там бразилы скиснут и домой захотят.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 18:36
    11 тура а не 8-го. ОПЧ.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:36
    Как ростовчане бились с нами и как тут раздвинули
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 18:36
    Было ощущение , что игроки гостевой команды весь первый тайм мандражировали. Ошибки на своей половине поля при игре в квадрат с Песьяковым , постоянно приводили к потерям. В атаке даже опытный Полоз не мог точный пас сделать , вообщем дарили мячи Зениту добровольно. Во втором тайме Ростов уже выглядел посолиднее. Но Зенит на данный момент все же значительно сильнее, что в итоге на результате и сказалось.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:36, ред.
    Победила бразильская ЧФК Миллера...
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