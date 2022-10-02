«Зенит» обыграл «Ростов» в центральном матче 11-го тура РПЛ

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вчера, 18:28

«Зенит» в рамках центрального матча 11-го тура РПЛ победил на своём поле «Ростов» со счётом 3:1.

На гол Малкома ответил Николай Комличенко, но далее «Зениту» принесли победу точные удары Вендела и Далера Кузяева.

«Зенит» лидирует, «Ростов» находится на третьем месте с отставанием в 7 очков.