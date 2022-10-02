«Спартак» вырвал победу над «Пари НН»

Московский «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ одержал волевую победу над «Пари НН» со счётом 2:1.
Мамаду Маига забил в первом тайме, но затем во второй половине игры Шамар Николсон счёт сравнял, а Квинси Промес с пенальти принёс победу «Спартаку».
«Спартак» занимает четвёртое место в таблице (22 очка), «Пари НН» — десятое (12 очков).
Считаю, абсолютно заслуженно взяли сегодня 3 очка. Спартак был лучше во всех компонентах игры и по праву победил сегодня. Хотя пришлось попотеть. Нижний сыграл в автобус, который было тяжело взламывать. Даром здесь и цска, и Динамо потеряли очки, причём ведя со счётом 2-0. А Спартак победил. И это здорово!
Промес как обычно решает эпизоды и приносит команде важные очки. Классная скидка на Шамара с первым голом, реализованный пенальти со вторым. Молодец!
Никого не хочется ругать. Главное победа. Поднимаемся в тройку лидеров и ждём матча быков.
Считаю, абсолютно заслуженно взяли сегодня 3 очка. Спартак был лучше во всех компонентах игры и по праву победил сегодня. Хотя пришлось попотеть. Нижний сыграл в автобус, который было тяжело взламывать. Даром здесь и цска, и Динамо потеряли очки, причём ведя со счётом 2-0. А Спартак победил. И это здорово!
Промес как обычно решает эпизоды и приносит команде важные очки. Классная скидка на Шамара с первым голом, реализованный пенальти со вторым. Молодец!
Никого не хочется ругать. Главное победа. Поднимаемся в тройку лидеров и ждём матча быков.