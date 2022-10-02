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«Спартак» вырвал победу над «Пари НН»

вчера, 21:00
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ одержал волевую победу над «Пари НН» со счётом 2:1.

Мамаду Маига забил в первом тайме, но затем во второй половине игры Шамар Николсон счёт сравнял, а Квинси Промес с пенальти принёс победу «Спартаку».

«Спартак» занимает четвёртое место в таблице (22 очка), «Пари НН» — десятое (12 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:29
трудная, важная победа !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:39
Забивают одни иностранцы.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 03:07
Умяров объективно слабее Литвинова. Литвинова надо делать игроком , который по позиции играет ниже опорника и выше защитника ( АЦЗ) помогает выше Принцев и Зобин играя бокс-ту- боксов ... пока нет Виктора заставлять меняться флангами 2-х Антонов (Промеса -Зиньковского) ...
Шамару надо прибавлять - забил классный гол- но сколько запорол (
Вообще работать надо над реализацией. если б не такая растопчительность счет был бы намного крупнее и нервы спокойнее и необязательного гола не было бы. А то сначала сами себе проблемы сделали , а потом герои, что решили. По игре преимущество было - но реализация !!! Всех с победой ! Надеюсь научаться реализовывать все моменты или минимум 75 % от созданных...
Grabovsky
Grabovsky ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 01:31
Дядьки с КБ главный конкурент СБГ!!!
Вас С Победой !!!
ЗЫ Давайте уважать Все Друг Друга врёмя не то что бы выяснять кто и как. Кто мдк кто пздт )))
Всем МИР!!!!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 00:38
По поводу Джикии, однозначно симулирует, по поводу его интервью, он просто начинает всем хамить, после 0:7 от ливера нужно просто быть посмиренней, не поосторожней, а посмиренней, и после шоколадок тоже кстати
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:07
После победы над Зенитом вышли с шашками наголо . Но тут ,упс ,двухэтажный автобус ...! Сумбура было много ,толку никакого . Если с Зеней все получили по 5 с + ,то сегодня Денисов ( ни одного точного обостряющего паса за всю игру ! ) - 2-ка ,Умяров - 2-ка . Зиньковский - 3-ка , Хлусевич -2-ка .А в плане Хлусевича , как же я скучаю по Айртону . И вообще , играем без флангов . Это не дело . Всех с победой
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:01
Вперед Спартак!
makkie
makkie ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:57
Ты сейчас серьёзно?
Вообще-то негр из Нижнего локтём зарядил Джикии в лицо - симуляцией там и не пахло. Повторы показали, что удар был сильным. И негру справедливо показали жёлтую карточку, как бы он не кривлялся.
Но в целом соглашусь, что иногда Джикия затягивает время. Но только не в сегодняшнем эпизоде!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:57
Не - ну тут-то судейство безупречное, Спартак же победил )))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:27
Стыдно, что приходится играть с детищами букмекерских контор, которые уничтожают спортивные принципы
Zak11
Zak11
вчера в 22:22
Игра была сложной, Пари НН мог выхватить здесь очки. Всех КБ с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Штанмайер (раскрыть)
вчера в 22:19
годаразные будут, Ростов тупо судьи подтянули а так будут в середине с вами.
Ещё локо выше вас будет , если понадобится)
Штанмайер
Штанмайер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:15
))ну вообщем все понятно значит будет как и в том году...тогда тоже так говорили... в итоге в топе было только динамо в этом году и его не будет будет Ростов теперь ...правильно сказали мечтать не вредно ..мечтайте наздоровье)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Штанмайер (раскрыть)
вчера в 22:12
Всё верно сказал армеец, московские команды будут в топе, остальные как покажет весна
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:09
Спартак наиграл на победу и заслужил её. Но как же бесит этот главный симулянт всея Руси Джикия! Ну достал это грузин валяться просто так, изображая смертельные боли! И сегодня уже в самой концовке, какой-то негр из НН задел его драгоценную бороду и он, здоровый бугай, валялся минуты 3, изображая тяжёлый нокаут, и убивая время в пользу Спартака, просто рисовался и позорился! А ещё капитан! Тьфу! Какая же жуткая смесь - в одной команде судьба свела великих дельфина и симулянта всея Руси! Позор!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:09
Всех красно белых с победой!
Что то начинается вырисовываться....
Boricku
Boricku
вчера в 22:04
Поборемся за медали, хотелось бы в это верить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:03
Всех нас Спартаковских болельщиков с волевой Победой , трудной но победой...!!!
Штанмайер
Штанмайер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:56
пхах объективно спартак и сейчас 4 ый...а завтра опять пятым будет уфь)))...в отм году тоже цска за уши тянули в итоге все равно 5 место с супер легами и т д...тут пришел физрук федотов который проиграл торпедо и еле с химками выехал и в друг в тройке вот и вся твоя объективность уфь)))
Аспект
Аспект
вчера в 21:53
Ну, на тоненького... Нет пока у нас запаса класса, который бы позволял с такими соперниками, не в обиду им будь сказано, брать свое без титанических усилий. Это следствие многолетних косяков менеджмента, которые если и будут изжиты, то не одномоментно. Так что всех спартачей пока с победой и терпения нам - больше ничего не остается.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:52
Гладиаторов с победой! Материл Шамара весь матч и если б не этот шедевр))). Антоха конечно безусловный топ! Гол который они соорудили должен претендовать на лучший гол вообще сезона! Мозес с Мартинсом и Балдой вернутся-гораздо легче будет а до зимы продержимся!
морозз
морозз
вчера в 21:48
Всех с Победой на нервах, очень тяжёлый для Спартака матч!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Штанмайер (раскрыть)
вчера в 21:44
Мечтать конечно не вредно. Но едва ли Коаснодар будет выше 5 места. Буть обьективен. Пераые три это Зенит, цска и Спартак, в любом плрядке
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:42
Спартак и болельщиков с заслуженной победой в матче с очень трудным соперником. Нижний Новгород решил сыграл автобусом (впрочем, как и всегда), но это им не помогло. Спартак был лучше во всём, как и ожидалось. Вперёд Спартак, Краснодар и ЦСКА, надо свергнуть Зенит с трона.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:32, ред.
всех КБ с победой! про первый тайм уже писал в перерыве, мысли на второю половину игры были мрачными. у нн игроки практически всей команды рослые и забить им с подачи фланга или углового было маловероятным ( а после пропущенного Селиховым гола в ближний угол футболисты пари нн поставили у своих ворот автобус) что оставалось делать Аббаскалю чтобы перевернуть ход неудачно складывающегося по счёту матча во втором тайме? 1- выпустить Литвинова и расчитывать на пушку Руслана ударами из-за штрафной и на возможные рикошеты от огромного числа футболистов из нижнего в своей штрафной. 2- надеяться на Зиньковского, что Антон обыграет один в один игрока пари на фланге и прорвётся в штрафную соперника или на его удачный навес на Николсона. 3 ( самый маловероятный и главное, что он в итоге сыграл ) на мастерство футболистов надежда, что выведут игрока на ударную позицию через отличную комбинацию или серию удачных обостряющих пасов у штрафной и внутри соперника...в итоге на 65й минуте мы увидели великолепную комбинацию футболистов Спартака ( Зиньковский- Промес-Николсон) с завершением Шамара из сборной Ямайки😄 с пенальти помогла удача, всё- таки большое скопление игроков в своей штрафной рано или поздно к хорошему не приводит. победа заслуженная, Промес вторую игру подряд делает разницу ( пас на Николсона и исполнение пенальти просто супер👍) нравится вообще наша молодая поросль и приятно смотреть сколько сейчас воспитанников клуба выходят в стартовом составе или на замену. Мевли плюсик за пенку, продолжаем наблюдение за защитником из Словении. Селихов должен исправиться с крыльями, выручать не выручил, ногами играл плохо. Пруцев много пашет в опорной зоне, Мелёшин полезно вышел на замену. вперёд Спартак!!!
Штанмайер
Штанмайер ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:29
или
1. Зенит
2. Краснодар
3. Ростов
))
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Штанмайер (раскрыть)
вчера в 21:28
1. Зенит
2. Ростов
3. Краснодар

:)
Бoрат
Бoрат
вчера в 21:27
Как говорится:
Спартак не может? Судья с пенальти поможет
Штанмайер
Штанмайер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:26
в том году уже посмеялись не смотря на то что леги ушли))уфь..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Штанмайер (раскрыть)
вчера в 21:25
в мае посмеемся вместе над твоим постом)) 7-8 ое место
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