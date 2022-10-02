«Спартак» вырвал победу над «Пари НН»

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вчера, 21:00

Московский «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ одержал волевую победу над «Пари НН» со счётом 2:1.

Мамаду Маига забил в первом тайме, но затем во второй половине игры Шамар Николсон счёт сравнял, а Квинси Промес с пенальти принёс победу «Спартаку».

«Спартак» занимает четвёртое место в таблице (22 очка), «Пари НН» — десятое (12 очков).