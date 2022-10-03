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Эммерсон: «С приходом Ганчаренко команда расцвела»

вчера, 11:08

Защитник «Урала» Эммерсон похвалил наставника команды Виктора Ганчаренко.

Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Ганчаренко команда расцвела.

Багажа Шалимова вообще не осталось! Ганчаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа.

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Loko57
Loko57
вчера в 12:26
Норм, такой приветик Шалимову передал)))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:44, ред.
Выбираться со дна турнирной таблицы всегда очень тяжело. Когда много упущено начале сезона, надо перестроится в первую очередь психологически.

Часто бывает когда стоит задача спасения команды что пришедший новый тренер привозит с собой автобус, паркует его у ворот, а дальше как получится. Ганчаренко не идет по этому пути.

Конечно, работу команды в защите он пытается исправить, но заметно, что не только это является главным. В команде заметна положительная динамика и в настроении игроков, и в игровых компонентах, и в результатах.

Желаю удачи тренеру и команде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:12
Пошёл подъём вверх:
Гость
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