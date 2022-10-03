Эммерсон: «С приходом Ганчаренко команда расцвела»

Защитник «Урала» Эммерсон похвалил наставника команды Виктора Ганчаренко.
Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Ганчаренко команда расцвела.
Багажа Шалимова вообще не осталось! Ганчаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа.
Часто бывает когда стоит задача спасения команды что пришедший новый тренер привозит с собой автобус, паркует его у ворот, а дальше как получится. Ганчаренко не идет по этому пути.
Конечно, работу команды в защите он пытается исправить, но заметно, что не только это является главным. В команде заметна положительная динамика и в настроении игроков, и в игровых компонентах, и в результатах.
Желаю удачи тренеру и команде.
Часто бывает когда стоит задача спасения команды что пришедший новый тренер привозит с собой автобус, паркует его у ворот, а дальше как получится. Ганчаренко не идет по этому пути.
Конечно, работу команды в защите он пытается исправить, но заметно, что не только это является главным. В команде заметна положительная динамика и в настроении игроков, и в игровых компонентах, и в результатах.
Желаю удачи тренеру и команде.