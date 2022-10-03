Эммерсон: «С приходом Ганчаренко команда расцвела»

Защитник «Урала» похвалил наставника команды .

Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Ганчаренко команда расцвела.

Багажа Шалимова вообще не осталось! Ганчаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа.