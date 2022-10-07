Б. Игнатьев: «Цель Черчесова – определиться с планом игры на будущее»

Бывший главный тренер сборной России оценил итоги матча Лиги Европы, в котором «Ференцварош» во главе с наставником Станиславом Черчесовым уступил «Црвене Звезде» (1:4).

Я не вижу поводов для наступления кризиса у «Ференцвароша». Результат не есть показатель игры. Мне понравилась команда Черчесова с точки зрения принципа игры и ее ведения. Так бывает, поражения случаются, но клуб из Будапешта не наиграл на такой результат. Не увидел ошибок в игре именно со стороны Черчесова, но пропущенные голы не придавали «Ференцварошу» сил.

Главная цель Станислава Саламовича сейчас – определиться с планом игры на будущее и двигаться дальше. В Лиге Европы вчера было очень много безнадежных игр, поэтому я бы не стал вешать какие-то ярлыки на Черчесова после поражения «Ференцвароша». Будем смотреть, как Станислав Саламович найдет выход из ситуации. Думаю, что команда соберется и выйдет в плей-офф Лиги Европы, у них хороший коллектив.