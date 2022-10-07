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Б. Игнатьев: «Цель Черчесова – определиться с планом игры на будущее»

вчера, 15:17
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)4 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил итоги матча Лиги Европы, в котором «Ференцварош» во главе с наставником Станиславом Черчесовым уступил «Црвене Звезде» (1:4).

Я не вижу поводов для наступления кризиса у «Ференцвароша». Результат не есть показатель игры. Мне понравилась команда Черчесова с точки зрения принципа игры и ее ведения. Так бывает, поражения случаются, но клуб из Будапешта не наиграл на такой результат. Не увидел ошибок в игре именно со стороны Черчесова, но пропущенные голы не придавали «Ференцварошу» сил.

Главная цель Станислава Саламовича сейчас – определиться с планом игры на будущее и двигаться дальше. В Лиге Европы вчера было очень много безнадежных игр, поэтому я бы не стал вешать какие-то ярлыки на Черчесова после поражения «Ференцвароша». Будем смотреть, как Станислав Саламович найдет выход из ситуации. Думаю, что команда соберется и выйдет в плей-офф Лиги Европы, у них хороший коллектив.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:24
Сливай воду,жуй опилки-много их на лесопилке.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:05
Победа Сербов была прогнозируема, вполне ожидаема. Команда с нулем очков, последний шанс, матч дома. И нет ничего страшного в поражении. Крупный счет неприятен, но 0:1 тоже не принес бы очков. Команда на первом месте, впереди три игры, из них две дома - все нормально.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:16
Клубы,по уровню почти одинаковые, по-мне,так сербы ,по мастеровитее,да еще играли,у себя дома,другого исхода сложно представить!!! Другое был бы ,в гостях Реал,или таже Боруссия,другое дело. Конечно 4:1психологически тяжело переносить!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:26
Время покажет что будет дальше
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:24
Серьезная посчечина
Гость
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