Соломатин: «Мне кажется, ЦСКА победит — они являются фаворитами»

Экс-футболист ЦСКА высказался о матче 12-го тура РПЛ , в котором ЦСКА сыграет против «Динамо».

Мне кажется, ЦСКА победит — они являются фаворитами. Что-то мне подсказывает, что завтра будет уверенная победа. Думаю, будет результативный матч. На фоне нестабильной формы «Динамо» команда Федотова в атаке может доставить неудобства. У ЦСКА в обороне есть проблемы, но своей атакой они будут иметь преимущество.