Соломатин: «Мне кажется, ЦСКА победит — они являются фаворитами»

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о матче 12-го тура РПЛ, в котором ЦСКА сыграет против «Динамо».
Мне кажется, ЦСКА победит — они являются фаворитами. Что-то мне подсказывает, что завтра будет уверенная победа. Думаю, будет результативный матч. На фоне нестабильной формы «Динамо» команда Федотова в атаке может доставить неудобства. У ЦСКА в обороне есть проблемы, но своей атакой они будут иметь преимущество.
Редко но метко ! Завтра увидим правоту его прогноза.
Удачи нам.
Редко но метко ! Завтра увидим правоту его прогноза.
Удачи нам.