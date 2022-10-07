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Соломатин: «Мне кажется, ЦСКА победит — они являются фаворитами»

вчера, 14:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о матче 12-го тура РПЛ, в котором ЦСКА сыграет против «Динамо».

Мне кажется, ЦСКА победит — они являются фаворитами. Что-то мне подсказывает, что завтра будет уверенная победа. Думаю, будет результативный матч. На фоне нестабильной формы «Динамо» команда Федотова в атаке может доставить неудобства. У ЦСКА в обороне есть проблемы, но своей атакой они будут иметь преимущество.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:18
Поразительно,но Соломатиных много,очевидно! Достаточно сходить на другие сайты,где он высказывался "столь же эксклюзивно",и вы не увидите такой уверенности в победе ЦСКА.Неужели так подводят трудности перевода с русского на русский???
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:00
Очень редко А. Соломатин делится своим прогнозом.
Редко но метко ! Завтра увидим правоту его прогноза.
Удачи нам.
kyxy
kyxy
вчера в 15:46
Прочитав новость подумал про Павла Соломатина
lotsman
lotsman
вчера в 15:41
На данный момент ЦСКА гораздо сильнее.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:39
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:30
Мне , лично так не кажется. Просто не надо пожелание выдавать за прогноз.
gtef8z7yen9t
gtef8z7yen9t
вчера в 15:09
    ABir
    ABir
    вчера в 15:08
    Прогнозы в таких матчах - дело весьма не благодарное
    xqghjj8nuws9
    xqghjj8nuws9
    вчера в 15:07
    2 : 1 будет счёт
    Гость
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