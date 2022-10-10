«Алания» обыграла «Арсенал» и лидирует в Первой лиге

«Арсенал» уступил «Алании» в матче 13-го тура Первой лиги (0:2).
Счет открыл Артур Галоян на 42-й минуте. Николай Гиоргобиани на 71-й удвоил преимущество гостей.
«Алания» лидирует в таблице Первой лиги (28 очков), «Арсенал» идет на 5-м месте (22 балла).
Не хочу тебя расстраивать
Но бромантановые 90е, с тухлыми картонными чемпионствами спартака уже никогда не вернутся
Сейчас все решается в честной спортивной борьбе на поле, поэтому у Спартака шансов на титул чемпиона России нет
Алании конечно же желаю успехов. Выйти в РПЛ в этом сезоне
Не хочу тебя расстраивать
Но бромантановые 90е, с тухлыми картонными чемпионствами спартака уже никогда не вернутся
Сейчас все решается в честной спортивной борьбе на поле, поэтому у Спартака шансов на титул чемпиона России нет
Алании конечно же желаю успехов. Выйти в РПЛ в этом сезоне
Ну а на мой субъективный взгляд, Арсенал по игре один из претендентов на борьбу в РПЛ. Всем Добра !
Ну а на мой субъективный взгляд, Арсенал по игре один из претендентов на борьбу в РПЛ. Всем Добра !