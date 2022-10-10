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«Алания» обыграла «Арсенал» и лидирует в Первой лиге

вчера, 21:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 2Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Арсенал» уступил «Алании» в матче 13-го тура Первой лиги (0:2).

Счет открыл Артур Галоян на 42-й минуте. Николай Гиоргобиани на 71-й удвоил преимущество гостей.

«Алания» лидирует в таблице Первой лиги (28 очков), «Арсенал» идет на 5-м месте (22 балла).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:04
молодцы барсы, успехов в дальнейшем!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:52
Туляки сдают позиции,проигрывают даже дома.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:41
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:12
    Возвращаются былые времена, скоро Зенит вернётся на дно таблицы а Спартак и Алания будут биться за чемпионство
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:44
    Супер матч. Однозначный результат. Алания сделала то что должна была сделать. Игра на выезде с одним из самых главных претендентов за выход в элитную лигу РПЛ . Кто смотрел этот матч, скажут что у команды хозяев поля небыло ни одного момента чтобы хоть как-то приблизить этот матч к тому чтобы он оказался непредсказуемым . Не буду разбирать весь матч на молекулы , но то что Алания была лучше во всех отношениях, и счёт на табло тому яркое подтверждение. С Победой всех болельщиков Алании.
    Ну а на мой субъективный взгляд, Арсенал по игре один из претендентов на борьбу в РПЛ. Всем Добра !
    Гость
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