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«Барселона» обыграла «Сельту» и вернулась на первое место в Ла Лиге

вчера, 23:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Барселона» в рамках восьмого тура Ла Лиги на своём поле обыграла «Сельту» со счётом 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте забил Педри. Благодаря этой победе «Барселона» вернулась на первое место в таблице (22 очка), «Сельта» — 11-я (10 очков).

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 07:51
вот она-победа при ужасной игре, а чо творил кипер это катастрофа
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 07:26
Такие победы действует негативно,если проиграли бы,(они должны были проиграть),тогда и позитив был бы в следующих играх и в ЛЧ.
Такие мерзкие победы усыпляют и проигрывают затем Интеру.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:15
В этом сезоне есть конкуренция Реалу.
3ton
3ton
сегодня в 07:14
Ну в конце мвтча Барселона отскочила )))
Если в первом тайме полное доминирование Барсы , то во втором все наоборот.
Тер Штеген лучший игрок матча - спас победу и мне экспресс выигрышный.
Команда не может отойти еще от сборных.
А до декабря у Барсы все сложные матчи .
Если ротация есть , то увереннлсть в игре пропала .
Надеюсь Хави исправит ситуацию .
qyjds62t83u4
qyjds62t83u4
сегодня в 06:55
Ненадолго она вернулась в лидеры
ОПС
ОПС
сегодня в 06:41
Победы, конечно, не ахти какие, но очки то идут.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 06:24
В Ла лиге перегонялки.
adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 06:05
Ничего Месси скоро вернется.
112910415
112910415
сегодня в 05:34
так себе победа (
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:26
первое место ? Не смешите !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:44
Очень натужные победы у Барсы. На одном везении далеко не уедешь. Прогресса в игре пока не чувствуется.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:34
Главное победа и первое место!!!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:22
Отвратительная игра во втором тайме у Барсы... Видать по ходу матча решили отдохнуть, готовясь к Интеру... Лева совсем потерялся...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:11, ред.
Даже и рука не поднимается написать поздравления в связи с такой бездарной игрой и победой Барсы.

Говоря правде в глаза, Барса в этом матче просто не заслуживала победы.

Первый тайм вольяжная игра в перекатушки и единственный гол Педри. Второй тайм вообще первые и последние пятнадцать минут, Барса, откровенно говоря, отбивалась как могла, и только каким-то расчудесным чудом не получила штуки три-четыре мяча в свои ворота.

Не знаю какие боги сегодня были на стороне Барселоны, но это действительно какой-то матч чудес и полное невезение Сельты. Тем не менее счёт на табло остаётся, а игра забывается.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:03
О чем я и говорил..
Зачем после матча Реала писать, что он вышел на первое место, если через несколько часов Барселона его вернула себе
Такие вещи надо писать по итогам тура, если есть какие то изменения в таблице
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:01, ред.
Отскок европейского уик энда в Каталонии.
Так безобразно в защите, как Барселона, даже сегодняшний МЮ не играл.
У нерадзурри хорошие шансы на досрочное попадание в плей офф ЛЧ.

Ну а Сельте респект.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:00
Очередная блеклая игра, но тут хотя бы есть победа, это радует) не могу сказать, что нравится ига в исполнении каталонцев после международной паузы.
С миланцами будет очень сложно, хоть и будут играть дома, но пожелаю удачи в любом случае)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:58
Выиграли,но слабовато.
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