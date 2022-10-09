«Барселона» обыграла «Сельту» и вернулась на первое место в Ла Лиге

«Барселона» в рамках восьмого тура Ла Лиги на своём поле обыграла «Сельту» со счётом 1:0.
Единственный гол на 17-й минуте забил Педри. Благодаря этой победе «Барселона» вернулась на первое место в таблице (22 очка), «Сельта» — 11-я (10 очков).
«Барселона» в рамках восьмого тура Ла Лиги на своём поле обыграла «Сельту» со счётом 1:0.
Единственный гол на 17-й минуте забил Педри. Благодаря этой победе «Барселона» вернулась на первое место в таблице (22 очка), «Сельта» — 11-я (10 очков).
Говоря правде в глаза, Барса в этом матче просто не заслуживала победы.
Первый тайм вольяжная игра в перекатушки и единственный гол Педри. Второй тайм вообще первые и последние пятнадцать минут, Барса, откровенно говоря, отбивалась как могла, и только каким-то расчудесным чудом не получила штуки три-четыре мяча в свои ворота.
Не знаю какие боги сегодня были на стороне Барселоны, но это действительно какой-то матч чудес и полное невезение Сельты. Тем не менее счёт на табло остаётся, а игра забывается.
Говоря правде в глаза, Барса в этом матче просто не заслуживала победы.
Первый тайм вольяжная игра в перекатушки и единственный гол Педри. Второй тайм вообще первые и последние пятнадцать минут, Барса, откровенно говоря, отбивалась как могла, и только каким-то расчудесным чудом не получила штуки три-четыре мяча в свои ворота.
Не знаю какие боги сегодня были на стороне Барселоны, но это действительно какой-то матч чудес и полное невезение Сельты. Тем не менее счёт на табло остаётся, а игра забывается.