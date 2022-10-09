«Барселона» обыграла «Сельту» и вернулась на первое место в Ла Лиге

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вчера, 23:57

«Барселона» в рамках восьмого тура Ла Лиги на своём поле обыграла «Сельту» со счётом 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте забил Педри. Благодаря этой победе «Барселона» вернулась на первое место в таблице (22 очка), «Сельта» — 11-я (10 очков).